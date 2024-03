Flora naiskond võitis kaheksandat korda superkarika

Flora asus Sportland Arenal peetud kohtumist juba kolmandal minutil juhtima, kui sihile jõudis Anastasia Ivanova. 39. minutil kasvatas Flora edu Kristina Teern.

Teisel poolajal lõi Ivanova veel kolm vastuseta jäänud väravat (47. min, 59., 90+2.) ning Flora kindlustas 5:0 võiduga klubi ajaloo kaheksanda superkarika tiitli.

"Meil oli plaanis võimalikult kiiresti vastasele surve peale panna ja mul on hea meel, et üks läbi töötatud standardolukord meie jaoks ka toimis. See muutis kohe mängu iseloomu meie jaoks sobilikumaks ja sealt edasi tedasime, et keskväljal tuleb palju võitlusi," olid Flora peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva esimesed muljed.

Saku Sporting tegi uue hooaja eel mitmeid muudatusi koosseisus ning sai ka uue peatreeneri Johan-Kaspar Ivaski, kes enne töötas Flora meeskonna kehalise ettevalmistuse treenerina.

"Ma arvan, et praegu me veel Sakust midagi ei näinud. Usun, et Saku ka vaatab ja õpib. Ma arvan, et see ei ole veel see Saku, mis me hooaja lõpus näeme, et mis sealt hakkab vaikselt tulema, kui mingid mängijad terveks saavad ja kui Kaspar saab oma käekirja rohkem rakendada," märkis Ševoldajeva.

Naiste meistriliiga hooaeg algab tuleval nädalal, 29. märtsil. Flora kohtub esimeses voorus Tallinna FC Araratiga ning Sporting läheb vastamisi JK Tabasaluga.