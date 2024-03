Lehiste: lahtilaskmine ei nõua palju vaeva, keerulisem on leida toimiv lahendus

Eesti koondis sai neljapäeval Varssavis peetud Euroopa meistrivõistlustel valikturniiri sõelmängus Poolalt kindlalt 1:5 lüüa. Juba teisipäeval toimub Helsingis ka mäng Soomega.

"Ma ei ütleks, et tuleb personaalküsimus päevakorda. Kindlasti me jalgpalliliidu juhatuse tasemel arutame ja analüüsime seda olukorda, mis meil on. Mingil hetkel teeme ka mingeid otsuseid, kuhu tahame protsessi järgmiste sammudega jõuda," sõnas Lehiste intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

Detsembris ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak, et alaliit soovib näha, mis on 2021. aastast ametis püsiva Thomas Häberli maksimum sellel positsioonil. Kaua seda oodatakse?

"Meie intervjuu toimub natuke halval ajal, et seda teemat kommenteerida. Kohe lähipäevil on juba järgmine mäng tulemas, kus Thomas Eesti koondist juhendab," vastas Lehiste. "Eks detsembris oligi juhatuses nendel teemadel pikem arutelu. Kellegi lahtilaskmine on väga lihtne tegevus, see ei nõua väga palju vaeva. Palju keerulisem on leida uus ja toimiv lahendus."

"Lõpuks detsembris kõike neid asju kaaludes arvestati seda, et koondisel seisis ees väga tähtis mäng, kus on väga oluline, et meil ikkagi oleks koondise eesotsas treener, kes mängijaid väga hästi tunneb. Ei ole võimalik enne sellist mängu tuua sisse täiesti uut inimest, kes mitte midagi meie jalgpalluritest seni ei tea."

"See otsus seni niimoodi jäi ja jalgpalliliit omalt poolt tegi vangerduse eelkõige abitreenerite osas, et jõudu juurde anda nii palju kui võimalik. Aga kahjuks see tänaseks tulemust ei toonud ja eks siis paistab, mis edasi saab," ütles Lehiste.

"Praegu seisab kõigepealt ees Soome mäng ja teine sõnum, mis detsembris jalgpalliliidu poolt öeldi, oli see, et eks meil ongi koondises toimumas põlvkonnavahetus ja kindlasti tahaksime näha, et treener ka uusi ja noori mängijaid järjest rohkem koondisesse sisse toob. See ju tegelikult ka nii novembris kui nüüd selles tähtsas mängus on toimunud."

Lehiste on kuulunud alaliidu juhatusse Tarmo Rüütli aegadest alates. Pärast seda on olnud Magnus Pehrssoni, Martin Reimi ja Karel Voolaidi perioodid. Millisel hetkel oli suurim madalseis?

"Ma ei oskaks välja tuua üht konkreetset olukorda. Kogu aeg on olnud tõusud ja mõõnad. Eks seda võib päris selgelt öelda, et parim aeg oli siis, kui Tarmo Rüütli oli peatreener ja me esimest korda play-off'i jõudsime," meenutas Lehiste.

"Aga kogu ülejäänud periood on olnud tõususe-mõõnadega. Mis samamoodi käib jalgpalli juurde. Isegi suurtes jalgpallimaades ja klubides käib asi niimoodi. Konstantselt tipus ei ole keegi kunagi."