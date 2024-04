Pohlak Vassiljevi ütlustest: koondise kaptenipael on peatreeneri teema

Eesti jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul vesteldakse Konstantin Vassiljeviga, et mõista, mis on tema laialdaselt vastukaja tekitanud ütluste taga, aga alaliit ei kehtesta mängijale praegu koondisekeeldu.

Eesti jalgpallikoondise kauaaegne kapten Konstantin Vassiljev rääkis Õhtulehe jalgpallipodcastis "Kolmas poolaeg", et on Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas rahu poolt. "Kui Ukraina suudaks võita, siis võib-olla tuleb rahu. Kui Venemaa võidab, siis võib-olla tuleb rahu. Kui nad otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võib-olla tuleb rahu. See ei tähenda, et ma olen kummagi poolt," ütles Vassiljev.

Jalgpalliliidu president Aivar Pohlak ütles Delfi Spordiga rääkides, et Vassiljevi ütlusi arutati ka reedesel EJL-i juhatuse ja üldkogu koosolekul. "Juhatuse koosolek pidi lõppema enne üldkogu algust, aga põhimõtteliselt on praegu olukord selline, et me peame temaga rääkima, et saada aru täpselt, mis selles olukorras oli," ütles Pohlak.

"Ma arvan, et kuskil mingi piir alati on," vastas Pohlak küsimusele, kas alaliit ei võta Vassiljevi osas sõltumata inimese vaadetest seisukohta ega võta talt kaptenipaela ning koondise esindamise võimalust. "Ma väga täpselt ei tea, mis ta selles olukorras täpselt on öelnud. Kapteni teema ja koht koondises on ikkagi peatreeneri teema," lisas ta.

Kogunemisel arutati ka Eesti koondise peatreeneri Thomas Häberli üle. "Meil on selge, konkreetne plaan, kuidas koondise peatreeneri teemaga 2024. aasta lõikes edasi minna, aga see plaan pole veel sellises faasis, et me saaks sellest avalikult rääkida," kommenteeris Pohlak.