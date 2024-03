Petrõkina MM-i tavapäratust uisuplatsist: väike hirm on

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne naiste üksiksõidu lühikavast algab kell 23.00. Nataly Langerbaur teeb debüüdi kell 00.11 ja Niina Petrõkina esitab lühikava kell 2.30 öösel.

Montrealis võisteldakse jäähokiliigas NHL mängiva Montreal Canadiensi jääl, mis tekitab iluuisutajale aga kentsaka olukorra, sest uisuplats on neli meetrit kitsam ja meetri jagu pikem.

Niina Petrõkina sõnul tekitab see hirmu, sest kava sobitamiseks MM-i jääl jäi vaid napid poolteist päeva. "Väike hirm on, et jäähalli plats on väike /.../ ja ma ei oska veel nii hästi kava muuta, et sõidaks sellistes tingimustes nii ilusalt," sõnas mullu MM-il üheksanda koha teeninud Petrõkina.

Eesti koondist esindavad jaanuaris Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali võitnud Aleksandr Selevko, mullu esimese Eesti iluuisutajana MM-il esikümnesse jõudnud Niina Petrõkina, tänavune suurvõistluste debütant Nataly Langergbaur ning jäätantsijad Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko.

Rahvusringhäälingu kanalid vahendavad Kanadast võistluseid telekanalite ETV2, ETV+, spordiportaali ja Jupiteri vahendusel. Ajavahest tingituna näeb õhtutundidel toimuvaid võistlusteid otseülekandes ja öötundidel toimuvaid võistluseid kokkuvõtlikuna ETV+ kanalil järgmisel päeval.