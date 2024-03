Langerbaur MM-i eel: EM-il sain kindluse, et mul peab närv vastu

Kui jalatraumast taastuv Niina Petrõkina stardib maailmameistrivõistlustel kolmandat korda järjest, siis Eesti koondise teine number naiste üksiksõidus Nataly Langerbaur teeb Montrealis debüüdi MM-i jääl. Esimese suurvõistluse kogemuse sai ta seejuures tänavu jaanuaris, kui tuli Kaunasest Euroopa meistrivõistlustelt tagasi 14. kohaga.

"Kindlasti sain EM-il väga hea kogemuse, olen nüüd tiitlivõistluste kogemuse võrra rikkam. Kogu atmosfäär seal on hoopis teistsugune, nüüd ma juba enam-vähem tean, kuidas see kõik toimub, aga räägitakse, et MM on veel uhkem," sõnas Langerbaur ERR-ile. "Uisutamises oleme enim rõhku pannud koreograafiale, sest elemendid on stabiilselt tagasi ja nüüd oleme keskendunud just koreograafia poolele."

MM-i eel Tallinnas treeningutel esituse poolt lihvinud 19-aastane Langerpaur tegi hooaja avastardi septembris ja harjutab pingsate kõrgkooliõpingute kõrvalt.

"Peab tõdema, et päris raske on ja päris pikk hooaeg on ka seljataga. Usun, et olen jälle taastunud MM-i jaoks. Oli paus, kus sain kolm nädalat teha tugevat ja head treeningut ning nüüd on jälle füüsiline vorm hea," rääkis ta.

Kui EM-i eel pidi sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledžis õppiv Langerbaur tegema 12-tunniseid patrullimisi, siis seekord läbis ta suurvõistluse eel teistsugused katsumused. "Kindlasti on füüsilist koormust ka olnud vägagi palju. Näiteks lasketiirus on meil ka õpingud, on olnud väga tihe graafik, kuid olen sellega toime tulnud," tõdes uisutaja.

Langerbaur harjutab EM-il Aleksandr Selevko hõbemedali võitjaks viinud Irina Kononova treeninggrupis ja juhendaja ootab temalt MM-il pääsu vabakavale ehk 24 parema hulka. "EM-il sain kindluse, et mul peab närv vastu suurvõistlustel, see oli oluline nüanss minu jaoks. Punktide näol ma kindlasti ei ole eesmärki seadnud, minu eesmärk on sõita oma kaks kava puhtalt ja nii ilusti kui suudan," kinnitas eestlanna.

Naiste üksiksõidu lühikavale saab kolmapäeval alates kella 23-st kaasa elada ETV2 vahendusel. Kolmandat järjestikkust kulda hakkab püüdma jaapanlanna Kaori Sakamoto.