Langerbaur debüüdist: isu järgmiste tiitlivõistluste järele kasvab

Langerbauri isiklikuks rekordiks on sügisel Budapestis kogutud 165,85 punkti. Laupäevane kava õnnestus peale ühe kaskaadile eelnenud kukkumisele hästi.

"Kõik elemendid peale ühe kukkumise olid hästi tehtud, sellega olen rahul, et suutsin pärast kukkumist ennast kokku võtta ja ülejäänud ilusti ära teha. See oli väga tore, et publik toetas ja plaksutas kogu kava vältel," rääkis EM-il tiitlivõistluste debüüdi teinud 19-aastane Langerbaur.

Loosi tahtel pidi eestlanna laupäeval jääle tulema esimese sportlasena. "Kas see just raskemaks tegi, aga see oli huvitav kogemus. Kogu finaalvõistlust alustada on eriline tunne."

"See, et sain lõpuks suurtele võistlustele, andis mulle hea emotsiooni. Nähes, mismoodi kõik toimub, siis isu järgmiste tiitlivõistluste järele kasvab," kinnitas Langerbaur.