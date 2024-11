Valitsev Euroopa meister loobus ka Soome GP-etapist

Aasta alguses iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel tiitlivõistluste esimese kulla võitnud belglanna Loena Hendrickx loobus ka Soome GP-etapist, mis tähendab, et sel hooajal teda GP-sarjas võistlemas ei näe.

Iluuisutamises on ühel hooajal kavas kuus GP-etappi, sinna koha teeninud uisutajad saavad kaasa teha maksimaalselt kahel etapil. Äsja 25-aastaseks saanud Hendrickx oli kirjas Prantsusmaa ja Soome GP-l. Esmalt loobus ta Prantsusmaa etapist, öeldes, et pole veel valmis sellisel tasemel võistlema ning nüüd võttis ta end maha ka Soome etapilt.

"Suvised treeningud läksid hästi, aga sellest hoolimata tundsin, et arengut ei ole," selgitas ta kodumaa meediale. "Seega otsustasime uuesti n-ö nullist alustada ja samm-sammult liikuda. Oleme seda juba mõnda aega teinud ja nüüd näen, et edasiminek on toimunud."

Soome GP-etapp peetakse järgmisel nädalavahetusel ja Hendrickx leidis, et see on tema jaoks veel liiga vara. Belglanna plaanib võistlustulle naasta 4.-7. detsembrini Zagrebis peetaval Challengeril.

Hendrickx alustas hooaega rahvusvahelisel võistlusel Shanghais, kus sai vigaderohke vabakava järel kolmanda koha, seejärel otsustaski ta pausi võtta.

Soome GP-etapil teevad Eesti uisutajatest kaasa Aleksandr Selevko ja Niina Petrõkina. Selevko võistles ka eelmisel nädalal Prantsusmaa GP-etapil, kus oli lühikavas teine, aga sai lõpuks seitsmenda koha. Petrõkina avab GP-hooaja sel nädalal Tokyos.