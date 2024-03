Petrõkina veel kõiki hüppeid teha ei saa: jalg ei hoia nii nagu peaks

Detsembris vasaku jala pindluu murdud Niina Petrõkina jalg pole veel täielikult taastunud ja seetõttu ta eelseisvaks MM-iks punktide või koha prognoosi tegema ei hakanud.

"Muidugi minu peamine eesmärk on sõita mitte halvemini kui eelmine aasta, vaid isegi paremini. Kuid peab vaatama realistlikult nendele asjadele otsa, ma ikkagi kaotasin kaks kuud oma ettevalmistusest," ütles Petrõkina ERR-ile.

"Ma ei sõitnud nii palju oma kavasid kui ma peaks sõitma. Kava sõitmine on nagu luuletusega esinemine suure publiku ees. Mida paremini sõnad ära õpid, mida rohkem sa harjutad, seda ilusam tuleb esinemine. Sa ei mõtle siis nende sõnade peale, vaid tegeled emotsioonide poolega ja samamoodi on iluuisutamises kavadega," sõnas iluuisutaja.

Palju kavade läbisõite või vasakult jalalt hüppeid trennis Petrõkina teha ei saa, sest siis hakkab jalg valutama. Treener Svetlana Varnavskaja tõdes, et ei oota Petrõkinalt vigastuse tõttu suuri tulemusi.

"Võin öelda, et Niina on päris heas vormis, aga ikkagi jalg valutab ja üht hüpet me ei saa teha siiamaani. Muutsime kavades elemente ja nende järjekorda. Hooaja alguses olid plaanid muidugi ikkagi absoluutselt teistsugused, kuid teeme nüüd seda, mida saame. Niina on motiveeritud ja tahab näidata oma hetke parimat," sõnas treener.

Kõige lihtsamat kolmekordset hüpet tulupi Petrõkina MM-il ei hüppa. Vasakult jalalt hüpetest suudab ta nüüd sooritada kahekordse axel'it ja eelmisest nädalast ka kolmekordset salchow'it.

"Ma panin kavasse kolmese salchow'i kaskaadis, aga siiamaani see ei ole veel nii stabiilne, sest jalg ei hoia nii nagu ta peaks hoidma, sest mingi vale liigutus ja ma teen endale haiget või mul ei tule välja hüpe," ütles Petrõkina. "Väike risk on, sest ei tea, kuidas jalg hakkab ennast tundma andma võistlustel, aga ma olen hetkel kavu nii palju kui võimalik läbi sõitnud. Vaatame, mis tuleb."

Naisüksiksõitjad tulevad MM-il jääle kohe avapäeval 20. märtsil.