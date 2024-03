Petrõkina: kui seisan hästi jalgadel, saan naeratada või silmadega mängida

Seejuures pole Petrõkina hooaeg kulgenud kuigi kergelt, sest detsembris murdis ta vasaku jala pindluu ja see pole veel täielikult paranenud.

Seetõttu olid kõrged punktid 19-aastase uisutaja jaoks üllatuseks, kuna kahest kolmekordsest hüppest koosnev kaskaad polnud võimalik. "Ma ei saa veel kolm-kolm teha ja ei arvanud, et saan nii kõrged punktid. Olin väga šokeeritud, kui sain," lausus ta intervjuus ERR-ile.

"Püüdsin teha teine pool kavadest rohkem emotsiooni lisada, kiiremini sõita, venitada kõik jalad ja käed laiali. Tundsin julgust kava sees ja vaatamata sellele, et hüppasin kolm-kaks, sain nii suured punktid ja sinu on minu jaoks väga oluline."

Petrõkina tunnistas, et kuigi ootused ei olnud vigastuse tõttu liiga kõrged, siis pingeid jagus. "Pingeid oli väga palju, seda võin täpselt öelda. Tegime kolme nädalaga nii palju tööd," lausus ta.

"Ma ei närveeri [selle üle], kuidas saan kava lõpuni sõita, lihtsalt kontrollisin oma keha ja liigutusi. Kui tunnen, et seisan hästi jalgadel, siis saan liigutusi lisada: näiteks naeratus või saan silmadega kohtunikele mängida."

Sõidu ajal ta valu ei tundnud. "Kui adrenaliin on sees, siis tegelikult valu ei tunne," ütles Petrõkina. "Valu on rohkem trenni ajal, aga muidugi kontrollisin jalga, sest ta ei hoia mind veel nii kõvasti kui peaks. Sain hakkama ja minu jaoks on see suur samm, et sain hakkama."

"Võin öelda, et olen proud of myself [uhke enda üle - ERR]."

Petrõkina kava tehniliste komponentide hinne oli parem kui kunagi varem. "Mul on kahju, et ei saanud sammudest neljandat taset," sõnas ta siiski. "Sest minu arust tegin need nii hästi. Aga peab veel töötama ja veel liigutusi lisama."

Petrõkina eesmärk vabakavaks võiks olla esikümnesse püsima jäämine. "Kui sõidan puhtalt, ilusalt, on kõik võimalik," sõnas ta. "Aga ma ei taha rohkem kohtadele mõelda, pean tegema oma tööd nagu oskan. Ja et ei juhtuks midagi halba. Praegu puhkan, homme [ehk neljapäev] puhkepäev, üks trenn, vaatan meeste lühisõitu ja vaatame, mis tuleb reedel."