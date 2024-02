Petrõkina: kui mina olen stressis, on jalg ka stressis

Neljapäeval pärast kahekuulist võistluspausi taas jääle naasnud Niina Petrõkina teenis Haabersti jäähallis toimuval rahvusvahelisel võistlusel lühikavas kolmanda koha ja ütles hiljem ERR-ile, et tunneb end taas vabana. Samas tõdes iluuisutaja, et ei suuda veel vasakult jalalt ilma valuta hüppeid teha.

Sügisel esimese Eesti uisutajana GP-sarjas esikolmikus lõpetanud Petrõkina kukkus detsembris Zagrebis toimunud võistluse treeningul halvasti ning murdis sellega vasaku jala pindluu.

Neljapäeval naasis ta aga võistlustulle ning teenis Tallinnas toimuval Tallink Hotels Cup võistlusel lühikava eest 59,27 punkti. "Kõigepealt olen tänulik selle üle, et sain tulla nii kiiresti tagasi," ütles Petrõkina ERR-ile. "Olen väga rahul ja rõõmus selle üle, et sain teha seda, mida treenisin. Mul läks närvistress ära ja nüüd tunnen, et olen vaba."

Vasaku jala pindluumurd aga täielikult taastunud veel ei ole. "Ma ei ole veel täiesti terve, ei saa veel vasakul jalal hüpata. Tegin kava täiesti paremal jalal," ütles Petrõkina. "Praegu ei saa teha nii palju trenni, kui tegin enne. Ei saa nii palju hüppeid teha trennis, teen nii, kui palju jalg suudab teha."

Natuke enam kui kuu aja pärast algavad Kanadas iluuisutamise maailmameistrivõistlused ning just see siht Petrõkinal ees ongi. Samas peab vigastatud jalal silma peal hoidma.

"Kui hakkab valutama, siis pidurdan ja annan puhkust," selgitas ta. "Tegin palju tööd arstiga, füsioterapeudiga. Nüüd teen koguaeg trenni, koguaeg vaatan oma jalga - mida ta mulle ütleb. Ikkagi peab kuulama oma keha, kui on valus, siis on parem mitte teha. Oodata veel natuke ja siis hüpata."

"Väga tahaks vasakul jalal juba alustada hüppeid. Ühekordseid saan teha, aga kui hakkan rohkem hüppama, siis on valus. Ma saan läbi valu seda teha, aga parem mitte. Natuke ootan, aeg tuleb ja siis jalg saab terveks," lisas Petrõkina.

Reedesele vabakavale läheb ta vastu kolmandalt kohalt. "See on minu jaoks ka väga huvitav, kuidas jalg jaksab. Kui mina olen stressis, siis jalg on ka stressis," sõnas iluuisutaja.