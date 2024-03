Red Bulli juhti süüdistanud töötaja leping peatati

Horner ise on süüdistusi eitanud ja Red Bulli juhatus lükkas kaebuse pärast sisejuurdlust tagasi. "Ettevõte ei saa seda siseasja kommenteerida," sõnas neljapäeval Red Bulli esindaja. BBC teatel pannakse kaebuse esitanud töötajale süüks autust.

Briti ajaleht The Times kirjutas veebruari alguses, et üks naiskolleeg süüdistas 50-aastast Hornerit sobimatus käitumises ja andis sellest teada võistkonna omanikfirmale. Red Bull algatas seepeale Horneri suhtes sisejuurdluse, tiimipealik ise lükkas süüdistused tagasi.

Red Bull avalikustas sisejuurdluse tulemused eelmisel kolmapäeval ja leidis, et Horner ei olnud väidetavas sobimatus käitumises süüdi. "Red Bull on kindlal seisukohal, et uurimine oli õiglane, põhjalik ja erapooletu," sõnas ettevõtte pressiesindaja.

BBC andmetel ei ole Red Bull aga antud küsimuses üksmeelne. Nimelt viidatakse oma allikatele, mille järgi soovib firma austerlaste pool - kel 49 protsenti aktsiaid - Horneri vallandamist, aga Tai päritolu enamusaktsionär Chalerm Yoovidhya toetavat britti.

Horner sai Red Bulli vormel-1 meeskonna pealikuks juba 2005. aastal, olles sel hetkel 31-aastasena noorim vormel-1 tiimijuht. Alates 2010. aastast on meeskond võitnud kuus konstruktorite karikat ja seitse individuaalset MM-tiitlit.