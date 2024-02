Red Bulli tiimipealik vabastati süüdistustest

Briti ajaleht The Times kirjutas veebruari alguses, et üks naiskolleeg süüdistas 50-aastast Hornerit sobimatus käitumises ja andis sellest teada võistkonna omanikfirmale. Red Bull algatas seepeale Horneri suhtes sisejuurdluse, tiimipealik ise lükkas süüdistused tagasi.

Red Bull avalikustas sisejuurdluse tulemused kolmapäeval ja leidis, et Horner ei olnud väidetavas sobimatus käitumises süüdi. "Red Bull on kindlal seisukohal, et uurimine oli õiglane, põhjalik ja erapooletu," sõnas ettevõtte pressiesindaja.

Horner astus pärast skandaali puhkemist esmakordselt avalikkuse ette Bahreinis, kus sel nädalal toimub hooaja esimene vormel-1 MM-etapp. "Mul on lihtsalt hea meel, et see saaga lõpuks läbi sai. Ma ei saa teile mingit täiendavat kommentaari anda. Praegu keskendume hooaja avaetapile ja eelseisvale hooajale. Me tahame kaitsta mõlemat MM-tiitlit," rääkis Horner Sky Sportsi ajakirjanikele.

Horner sai Red Bulli vormel-1 meeskonna pealikuks juba 2005. aastal, olles sel hetkel 31-aastasena noorim vormel-1 tiimijuht. Alates 2010. aastast on meeskond võitnud kuus konstruktorite karikat ja seitse individuaalset MM-tiitlit.