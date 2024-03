Siidisabad esinevad kodusel MM-il "Koidu" saatel: see puudutab meid kõiki

Rühmvõimlemises jagatakse novembris Tartus maailmameistrivõistluste medaleid nii täiskasvanutele kui juunioridele. Naiste seas pääsevad kodupubliku ette oma kava näitama kolm Eesti parimat rühma. MM-ile pääsejad valitakse välja MK-etappidel ja Eesti meistrivõistlustel näidatud tulemuste põhjal.

Viimaste aastate tugevaim Eesti rühm Tartu Rütmika klubi Siidisabade rühm avas hooaja Miss Valentine'i turniiril, kus sai koduste konkurentide ees esikoha. Selle hooaja kava on rühm koostanud Tõnis Mäe kirjutatud laule "Koit", et tutvustada laiale ilmale võimlemise kaudu nii Eesti muusikat kui loodust.

"Mõtlesime pikalt, et mis see muusika on, millega me justkui oma karjääri siin lõpetaksime, et tüdrukutega viimane pauk teha. Tundus, et see muusika võiks olla midagi sellist, mis meid kõiki puudub," rääkis Siidisabade rühma treener Liisel Perlin. "Kuna MM on sügisel Tartus, siis tahtsime, et see oleks Eestiga seotud muusika. See on aukartust äratav muusikavalik, aga loodame, et suudame olla muusika väärilisel kõrgusel."

"Meie kava räägib Eestimaa loodusest ja Eestimaa looduse tärkamisest, lisaks koidukiirtest, mis tärkavad koos meiega maapinnast siis ülesse ja koidukiired siis vastupidi alla. Kuna muusika on võimas, siis peame hästi võimsalt muusikaga koos elemente tegema," lisas Siidisabade rühma kapten Maria Terep.

Nii Perlini kui Terepi sõnul on tänavust kava muusika tõttu väga raske teha, sest teema on ambitsioonikas ja emotsionaalne. "Kavas on raske suurt emotsiooni teha koos selle muusikaga. Hästi võimas muusika ja nagu ka treenerid on öelnud: peame tegema üle muusika enda emotsiooni ja keha väljendust, see kokku on raske," sõnas Terep.

Mullusega võrreldes on Siidisabade rühmas kolm uut liiget ja seetõttu vajab kogu rühm ideaalselt sujuva esituse jaoks veel aega ja võistlusi.

"Meil on lausa kolm uut tüdrukut, koosseis on praegu veel pisut rabe, kuid me ei muretse üleliia, sest see oli alles esimene võistlus selle uue koosseisuga. Loodetavasti jääb neil aega sulanduda hästi rühma. Seda rabedust nüüd veel lihvime," sõnas Perlin.

Ka juunioride seas pääseb kodusele MM-ile läbi valiksõela kolm Eesti rühma. Mulluse MM-i Kasahstanis jätsid Eesti rühmad vahele, sest korraldajad lubasid võistlusvaibale ka Venemaa ja Valgevene võimlejad.