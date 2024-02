Kalev Kruus: kui kuskilt king pigistab, siis võta toru ja helista

Eesti-Läti korvpalliliiga tehniline komisjon määras poolteist nädalat tagasi Pärnu Sadama klubile 1000 euro suuruse trahvi, sest komisjoni hinnangul olid meeskonna peatreeneri Gert Kullamäe kommentaarid Delfi taskuhäälingus "Pihtas põhjas" kohtunike kohta iroonilised ja halvustavad.

Eelmise nädala alguses teatasid populaarse taskuhäälingu tegijad, et neist jääb eeter edaspidi tühjaks, sest lisaks trahvimisele ähvardati Kullamäed treenerilitsentsist ilmajäämisega ja sellistes tingimustes on saate tegijate hinnangul korvpalliteemade arutamine avalikus ruumis muutunud võimatuks.

Vikerraadio traditsiooniline spordisaade "Spordipühapäev" küsis, millal ja kuidas tohib siis kohtunike tööd kritiseerida ja kui suur oht sõnavabadusele on Gert Kullamäe trahvimine ja lisasanktsioonidega ähvardamine. Millisel määral vajavad kohtunikud avalikus ruumis kaitset?

"Ma olen kuulnud, et kokkulepped olid ja ei tohi kritiseerida, kuigi ma ei saa aru, miks ei tohi kritiseerida. Miks mõni on puutumatu ja miks mõni ei ole puutumatu?" ütles spordiajakirjanik ja armastatud kommentaator Kalev Kruus. ""Me räägime ikkagi Gert Kullamäest, kes on Eesti korvpallis suhteliselt suur nimi. Ta on ise mänginud, ta on ühest oma pojast kasvatanud koondiseliikme, teine on koondisega liitumas. Ta on 24 tundi korvpall."

Kruusi sõnul oleks saanud olukorra lahendada märksa lihtsamalt. "Eesti on nii väike, me kõik tunneme üksteist. Kui sul kuskilt king pigistab, siis võta toru ja helista. Lihtsalt räägi läbi, et kuule Gert, läksid üle piiri, miks sa seda tegid. Ja kui tundub, et läks üle piiri, siis tule näita vastu, et läks üle piiri," arvas tema. "Meil on kõikidel telefoninumbrid olemas, võtame ja helistame ja räägime läbi. Kõik on inimesed, saavad aru asjadest. Keegi ei taha ju alale halba."

Kruus ütles, et kriitika ja etteheited on alati elu osa. "Me ei saa selle peale niimoodi solvuda. Nüüd ma loen kohtunike poolset kommentaari, et me peame neid kaitsma, sest muidu keegi ei tulegi kohtunikuks. Oleme ausad, põhiline põhjus, miks ei tulda kohtnikuks, on see, et laupäevase päeva eest makstakse sulle lasteliigas 30 eurot. Kui sedagi. Need on need põhjused, miks kohtunikuks ei tulda, mitte see, et sa saad kuskil riielda või sõimata," sõnas ta.

"Kui sa oled valinud endale tippkohtuniku ameti, tipus ongi tuuline. Seal ongi tuuline, sa pead selle ära kannatama, midagi teha ei ole. Mina saan iga päev kellegi käest sõimata, midagi teha ei ole," lisas kogenud ajakirjanik. "Ärme solvu iga asja peale, solvumise piir on täna nii väike. Solvume iga asja peale."

Kalev Kruus on seotud mitme projekti ning taskuhäälinguga, kuid vahest tuntuim neist on Betsafe'i korvpallistuudio, milles löövad kaasa ka treenerid Andres Sõber ja Heino Enden.

Kas viimase pooleteise nädala jooksul on Kruus mõelnud ka selle peale, et peab edaspidi hakkama oma taskuhäälingutes teistmoodi rääkima? "Tuleb tunnistada, et kindlasti mitte. Meie küll kavatseme jätkata, ei lõpeta ja nii kaua kui meil lastakse olla, nii kaua oleme. Kindlasti lõpetama ei hakka ja ei oska kuidagi muuta ka oma jutte," vastas ta.

Kruusi lisas, et treenerid on väärtuslikud allikad ja saatejuhid, sest Euroopa korvpallis on nemad võistkonnas kõige tähtsam. "Treener võib asju välja öelda ka mängijate kohta. Mängija tuleb, nad ei ütlegi midagi. Üldse Euroopas on mäng rohkem treenerikeskne, Ameerikas on mäng hästi mängijakeskne, treener on seal kohati teisejärguline. Euroopas on hästi treenerikeskne, keda siis veel kutsuda vestluskaaslaseks?" arvas Kruus.

Kuula tervet "Spordipühapäeva" osa siit või Vikerraadio kodulehelt. Lisaks taskuhäälingutele tuli jutuks ka kodune jalgpalli Premium liiga ning Tiit Karuks keskendus oma kommentaaris spordisõpradele rõõmu pakkunud talisportlastele.