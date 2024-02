19-aastane kanadalane uuendas ka meeste 400 m sisemaailmarekordit

Georgia ülikooli esindav Morales Williams läbis Fayetteville'is SEC konverentsi sisemeistrivõistlustel 400 meetrit ajaga 44,49, mis on maailma ajaloo kiireim tulemus. Enne uskumatut esitust laupäeval oli ta isiklik tippmark 45,39, reedeses eeljooksus lõpetas ta ajaga 45,58.

Ametlikult kuulus maailmarekord ameeriklasele Kerron Clementile, kes lõpetas 2005. aastal ajaga 44,57. 2018. aastal sai kaasmaalane Michael Norman Texases toimunud võistlusel ajaks 44,52, kuid seda aega ei kinnitatud dopingukontrolli puudumise tõttu.

See tähendab, et viimase nädala jooksul on saanud nii meeste kui naiste 400 meetri sisemaailmarekord uuenduse, sest eelmisel nädalavahetusel nihutas Hollandi kergejõustikutäht Femke Bol endale kuulunud tippmarki kahe sajandiku võrra.