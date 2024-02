Teenetemärgi pälvinud Kangert: ma ei ütle eestlaslikult, et mis nüüd mina!

Aastaid maanteeratturite tippseltskonnas pedaalinud Kangert kogus tuntust peamiselt võistkonna liidrite olulise abimehena, aidates neid suurte tiitliteni. Aga võitis 2016. aastal ka ise kõrgeima kategooria mitmepäevasõidu Abu Dhabis ja tuli samal aastal Rio de Janeiro olümpia grupisõidus üheksandaks. 2019. aastal teenis ta maailmameistrivõistlustel temposõidus seitsmenda koha.

Teenetemärgi sai ka vigastuse tõttu eelmisel hooajal karjääri lõpetanud Anett Kontaveit, samuti määrati teenetemärk korvpallitreener Üllar Kerdele, käsipallitreener Kalmer Mustingule, võrkpallitreener Merle Keerutajale ja kergejõustikutreener Jaan Tiitsaarele.

"Tänane tunnustus on üsna pika karjääri ja ka spordivälise tegevuse eest," rääkis Kangert ERR-ile. "See tuli üllatusena, aga ma ei ütle eestlaslikult, et mis nüüd mina - mul on selle üle väga hea meel! Aitäh kõigile, kes osundasid, et ma võiks selle saada ning neile, kes arvasid, et ma selle vääriline olen ka."

Ka kuuluvad teenetemärgi saajate hulka Eesti kabe kauaaegne eestvedaja Heinar Jahu, rahvaspordi edendaja Urmo Raiend ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treener Jaanus Getreu.