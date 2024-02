Musting: kindlasti hea meel, et selline tunnustus tuleb Põlvasse

Põlvas sündinud Musting tuli mängijana kahel korral Eesti meistriks ning sai Põlva Serviti peatreeneriks 2003. aastal. Tema auhinnakappi kuulub muuseas 13 Eesti meistritiitlit ning kolm Balti liiga karikat. Lisaks oli ta aastail 2008-2012 Eesti käsipallikoondise peatreener.

Musting rääkis kolmapäeval pärastlõunal ERR-iga, kuid pärast intervjuud oli vaja sõita Kehrasse, kus Serviti koduse meistriliiga raames õhtul mängib. "Õnnitleda on saanud kõik, aga otseselt üllatusi ei ole. Meil on kihvt kollektiiv, aga meeste kollektiiv. Mehed selliseid suuri üllatusi ei tee," sõnas Musting.

Ta ütles, et võtab tunnustuse vastu tänutundega. "Kindlasti on heameel, et selline tunnustus tuleb Põlvasse ja Põlva käsipallile ja ka konkreetselt mulle. See on väga-väga meeliülendav," ütles teenekas treener. "Kui nüüd on juba teatud iga, siis nooremate treenerite osas tunned eriti seda ära, et pead olema eeskujuks."

Enda juures tooks ta esile töökuse ja süsteemsuse. "Olen aastakümnete jooksul suutnud luua püramiidi, et kogu see tegevus hakkab väikestest peale kuni eduka täiskasvanud võistkonnani. Kindlasti selle juurde majanduslik pool ja kindlasti kogu selle krempli juurde ka selline omadus nagu ausus. See on väga-väga tähtis, need on kõige tähtsamad," sõnas Musting.

Mustingu töö ei ole piirdunud vaid käsipalliväljakuga, ta oli aastail 1999-2013 Põlva linnavolikogu liige ning kolm aastat ka aseesimees.