Simple Session naaseb järgmisel aastal Unibet Arenale

Simple Sessioni korraldaja Risto Kalmre sõnul on ekstreemspordi entusiastid ja kogukond nii Eestis kui ka üle maailma naasmist rohke publiku ette väga oodanud. Kalmre jagab entusiasmi ja lootust, et võrreldes vähem mahutava Põhjala tehase ja käesoleva aasta Tartus sündmusega tuleb järgmisel aastal taas tuhandeid ekstreemspordientusiaste kokku.

"Simple Sessioni tagasitulek Unibet Arenale, kus festivali Tallinna ajalugu alguse sai, on märgiline mitmes mõttes – oleme valmistamas ette midagi erakordset, et tähistada festivali 25. sünnipäeva, ja samas tahame taas näidata ürituse massiivsust ja efektsust, mille poolest Simple Session kuulus on. Paljud sõitjad on suurele areenile kohaseid kõrgeid ja järske rampe ning pargisõidu-distsipliini väga igatsenud," sõnas Kalmre.

Simple Sessioni kolmekordne BMX-sõidu võitja, austraallane Boyd Hilder jagab Kalmre elevust. "Olin väga põnevil, kui kuulsin, et Simple Session Unibet Arenale naaseb. Miski ei ületa seda energiat, kui sõidad hiiglaslikul võistlusväljakul tohutu rahvamass kaasa elamas. Kavatsen kindlasti nii 2024. kui 2025. aasta Simple Sessionist osa võtta," lubas trikirattur.

Sel aastal toimub Simple Session Tartus, kus festival esimest korda 2000. aastal toimus. Võistlusplats kerkib augustikuus ajaloolisse Tartu Kammivabrikusse ning erinevad sündmused toimuvad põhipäevadele eelneva nädala jooksul üle kogu Tartu linna. Simple Session on üks Tartu 2024 Euroopa Kultuuripealinna tähtsündmusi.

Simple Session toob kokku maailmatasemel võistlejad BMX-i ja rula aladelt, pakkudes vaatemängu ja adrenaliini tuhandetele kohalviibijatele. Üritusel osalevad oma ala tippsõitjad mitmekümnest riigist, et võistelda auhinnaliste kohtade nimel ning näidata oma oskusi ja loovust. Võistlusi saadab mitmepäevane kontsertide ja peoprogramm.