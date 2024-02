Saalihokikoondis ei jätnud Islandile võimalustki ja pääses MM-ile

Eesti haaras laupäevases mängus juhtohjad juba 70 sekundit kestnud mängu järel, kui Islandi võrku sahistas Tanel Kasenurm. Järgmist väravat tuli oodata pea kümme minutit, aga siis jõudis Eesti nelja minutiga kolme järjestikuse tabamuseni ja otsustas avakolmandikuga sisuliselt mängu saatuse.

Tanel Kasenurm viskas Eesti resultatiivseimana viis väravat ja andis ühe resultatiivse söödu, Stenver Savi ja Artur Okruzko lisasid kaks tabamust ning Ken Pähn toetas meeskonnakaaslasi kolme tulemusliku sööduga. Eesti väravasuul seisnud Daniel Vaigur tõrjus Islandi 25-st pealeviskest 23.

Võiduga tagas Eesti koha 7.-15. detsembrini Malmös toimuvale MM-finaalturniirile. Lisaks Eestile on praeguseks MM-pileti taganud võõrustaja Rootsi ning läbi kvalifikatsiooniturniiride Soome, Saksamaa, Läti, Šveits ja Sloveenia. Euroopast lisandub veel viis edasipääsejat, läänepoolkeralt üks ning Aasiast ja Okeaaniast kolm.

Eesti saalihokimeeskond on alates 2008. aastast mänginud kõigil üheksal (tulevane Malmö MM kaasa arvatud) finaalturniiril, seni on parimaks tulemuseks 2010. aastal Soomes saavutatud seitmes koht. Neli korda on Eesti olnud kaheksas, viimati Šveitsis toimunud MM-il sai Eesti üheksanda koha.

"MM-valikturniiridel mängides on eesmärk edasi pääseda. Sellest oleneb taktika. Nelja mängu järjestikustel päevadel pidades tuleb teha valikuid, et põhieesmärk saavutada. Suur kaotus Soomele on ebameeldiv, aga lähtub eelöeldust ja paratamatult tasemevahest. Meil ei tulnud vastuhakk ka kuidagi välja. Soome mängijate konkurents koondisesse on ülilaialdane, kõik soovivad end tõestada ja võidavadki kõiki suurelt. Maailma esinelik Soome, Rootsi, Šveits ja Tšehhi on eest ära. Valikturniiridel võiksid madistada nii-öelda keskmikud esikümnest, kuhu kuulub ka Eesti kui eelmise MM-i üheksas. Kuigi ka esikümme võidab järgmisi suhteliselt suurelt," sõnas Eesti peatreener Risto Lall mängu järel.

"Eesti poiste mäng oli ootuspärane. Eesmärk oli saada kolm võitu neljast ja see täideti. Silma paistsid eelkõige meie kohalikult püünelt sirgunud mängijad. Puudust andis tunda vigastust ravivate Rainel Kalde ja Kaspar Kallioni puudumine, aga selle eest said nende asendajad end tõestada. Treenerite tiim jääb rahule ja alustame Malmös toimuvaks MM-finaalturniiriks valmistumist. Lisaks tuleb kiita ka korraldust, lätlased on seni kõikide tiitlivõistluste korraldamisega hästi hakkama saanud, nagu ka eestlased seni Tallinnas toimunud MM-valikturniiridega," lõpetas peatreener oma kommentaari.