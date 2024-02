Russell Westbrook jõudis võidumängus märgilise tähiseni

Võõrsil mänginud Clippers jäi esialgu kehva Pistonsi meeskonna vastu hätta, kui Detroit avaveerandil 14 punktiga juhtima läks. Poolajaks oli aga Clippers 65:59 ette läinud ning teisel poolajal nad enam hoogu maha ei võtnud, saavutades otsustaval veerandil 20-punktilise eduseisu. Kohtumise lõpuks oli tablool Clippersi 136:125 (27:33, 38:26, 36:31, 35:35) võit.

Los Angelese resultatiivseim oli Kawhi Leonard 33 punktiga. Westbrook panustas 23 silma ja üheksa resultatiivse sööduga, Paul George lisas omalt poolt 18 punkti, seitse korvisöötu ja kolm vaheltlõiget. Kokku jõudis kahekohalise punktisummani seitse Clippersi mängijat, James Harden piirdus vaid nelja silmaga.

Westbrook jõudis märgilise tähiseni, kui temast sai 25. mängija NBA ajaloos, kes karjääri peale 25 000 punkti kogunud. "Ma olen nii tänulik, et saan selles meeskonnas olla. Ma ei võta seda kunagi enesestmõistetavana," sõnas kodulinnaklubi eest mängiv tagamees pärast mängu.

Muuseas on karjääris 25 000 punktini jõudnud ka Westbrooki tiimikaaslane Harden ning nad liitusid paarina eksklusiivse klubiga, kuhu kuuluvad veel koos mänginud LeBron James ja Carmelo Anthony ning Kevin Garnett ja Paul Pierce. NBA ajaloo kolmikduublite kuningas Westbrook on ühtlasi neljas aktiivne mängija, kes 25 000 punktini jõudnud on. Tema ja LeBron James on ainsad mängijad, kes on sellele lisanud veel 8000 lauapalli ja 8000 resultatiivset söötu.

Clippers on viimases 29 mängust kaotanud vaid viis, läänekonverentsis ollakse 32 võidu ja 15 kaotusega kolmandal tabelireal. Pistonsi jaoks oli see juba 42 kaotus, hooaja alguses rekordilise kaotusteseeria läbinud meeskond on võitnud sel aastal vaid kuus kohtumist.

so a little something happened in the locker room... pic.twitter.com/8ixp4MsPmf — LA Clippers (@LAClippers) February 3, 2024

Teised tulemused:

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 120:108

San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 113:114

Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 126:106

Minnesota Timberwolves - Orlando Magic 106:108

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 101:121

Houston Rockets - Toronto Raptors 135:106

Indiana Pacers - Sacramento Kings 122:133

Atlanta Hawks - Phoenix Suns 129:120

Washington Wizards - Miami Heat 102:110