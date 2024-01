Noored proovisid TV 10 sarjas vanemate koolipõlve tulemusi ületada

TV 10 Olümpiastarti sarjas diplomeid kogunud ja hiljem kümnevõistluses Eesti meistrivõistluste medaleid võitnud Aivo Normak juhendas Tallinna etapil oma 13-aastast poega Magnus Normakut, kes sai vanema vanusegrupi poiste kaugushüppes 5 meetri ja 40 sentimeetriga neljanda koha.

"Täitsa õudne, nagu ise oleks rajal ja kõik vanad mälupildid tulid ikka ette, et kuidas ikka saaks kaugemale ja tahaks aidata, kuid ei saa. Ma arvan, et olin rohkem närvis kui poiss, et liiga tihti kergejõustikuvõistlustele pole sattunud ja üle pika aja selline mõnus uus närvikõdi," muljetas vanem Normak.

Pirita Majandusgümnaasiumis õppiv Magnus Normak tegeleb tõsisemalt jalgrattaspordiga. "Rattatrennis olen käinud nüüd neli aastat ja edukam hooaeg oligi just eelmine hooaeg. Ma ütleks, et ma olen maastikul päris hea jalaga ja maastikul saab ka seda jalga harjutada."

TV 10 sarjas võistelnud ning kesk- ja pikamaajooksus Eesti meistrivõistluste medaleid noppinud Ahto Tatteri 9-aastane poeg Art Aleksander sai nooremate kuni 12-aastaste poiste konkurentsis teivashüppes 2.30-ga ühesanda koha.

"Mina nooremate poiste teivashüppes sain kolmanda koha ja see võib üllatada paljusid, sest olen ikkagi jooksuinimene, aga ma hüppasin 2.40 ja oma pojale on see ka väike eesmärk, et mida siis püüda," avaldas Tatter.

Isa tulemuste ületamised TV 10-s sihikule võtnud Art Aleksander tegeleb mitmete spordialadega. "Ma käin jalgpallitrennis, korvpallis ja kergejõustikus ning kergejõustikust ma arvan, et mitmevõistlus oleks minu lemmikala."

90 erinevast koolist üle 340 osaleja starti toonud etapi parimaid autasustas sarjast sirgunud varasem teivashüppe Eesti rekordinaine Reena Koll, kes lõpetas novembris ametilkult karjääri, millega jäi üldjoontes rahule.

"Oleks tahtnud natukene rohkem, aga ikkagi Eesti rekordeid sai tehtud ja Eesti meistritiitleid on ka omajagu, et olen rahul," võttis Koll karjääri kokku.

Tallinna etapi saade on ETV2 ekraanil eetris neljapäeval, 1. veebruaril algusega kell 18.45. Saate reporterid Aet Süvari ja Johannes Vedru, toimetaja ja režissöör Anu Säärits.