Tilga: pean järgmine aasta tagasi tulema ja parema kõne pidama!

"Tahtsin oma kõnes tsiteerida Janekut [mullu aasta parimaks meessportlaseks valitud Janek Õiglane], kes ütles eelmisel aastal, et laval seista on kordades hirmsam kui kümnevõistluses stardipakkudel. Minu jaoks võib-olla harjumatu keskkond, olin täitsa närvis!" rääkis Tilga.

Tilga valisid aasta meessportlaseks nii alaliidud kui ajakirjanikud, rahvas eelistas napilt Kristjan Ilvest. "See kõlab natuke uskumatult - minu käik sellest, et teed sporti, oled noorteklassides hea, oled täiskasvanute klassis hea ja siis oled järsku Eesti parim meessportlane. See tunne ei ole mulle veel kohale jõudnud. See on see, mille nimel ma tööd teen. See aasta läks mul kõne nagu ta läks, järgmine aasta peab tagasi tulema ja paremini tegema," naeris Tilga.

Järgmisel aastal võiks põhjust naasmiseks olla ju küll, sest tulemas on Pariisi olümpiamängud. "Praegu lõppes mul üldine ettevalmistus, nii-öelda musta töö tegemine. Nüüd lähen tagasi USA-sse, saan oma treeneriga kokku ja siis algab teritamine: paneme naelikud jalga ja hakkame natuke kiireimaid liigutusi ka tegema," sõnas Tilga, kelle sõnul on tal uuel aastal kavas kaasa teha kolm tiitlivõistlust.