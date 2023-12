Võimsas hoos Embiid läheneb Abdul-Jabbari ja Baylori rekordile

Korvpalliliigas NBA jätkab pidurdamatus hoos Philadelphia 76ersi keskmängija Joel Embiid, kes on oma viimaste esituste toel liitunud väärika ja eksklusiivse klubiga.

Philadelphia (20-8) alistas reedel 121:111 Toronto Raptorsi, Embiid väänas küll esimese veerandaja keskel maandudes hüppeliigest, aga viskas ikkagi 31 punkti ja võttis kümme lauapalli. Lisaks jäi Embiidi arvele üheksa resultatiivset söötu ja neli blokki. Tobias Harris ja Tyrese Maxey viskasid mõlemad 33 punkti, tiimi ajaloos oli see teine kord, kui kolm mängijat viskavad ühes mängus vähemalt 30 punkti.

Embiid on nüüd visanud vähemalt 30 punkti ja võtnud vähemalt kümme lauapalli 13 mängus järjest, seeria on pikim pärast seda, kui Kareem Abdul-Jabbar tegi seda hooajal 1971/72 järjest 16 mängus. Saavutust on NBA ajaloos suutnud korrata veel vaid kaks mängijat: Elgin Baylor hooajal 1961/62 15 mängus ning Wilt Chamberlain kuuel erineval korral. Enne Embiidi viskas hooaja esimesest 25 mängust 20-s vähemalt 30 punkti Michael Jordan, kes tegi seda 37 aasta eest.

Steph Curry tabas 13 kaugviskest kaheksa, kogus 30 punkti ja aitas Golden State Warriorsil (14-14) 129:118 Washington Wizardsi (5-23). Jamal Murray viskas 32 punkti ja jagas üheksa resultatiivset söötu, Nikola Jokic lisas 31 punkti, 11 lauapalli ja seitse korvisöötu ning Denver Nuggets (20-10) võitis 122:117 Brooklyn Netsi (13-15). Domantas Sabonis kogus oma hooaja neljanda kolmikduubli, kui panustas Sacramento Kingsi (17-10) 120:105 võitu Phoenix Sunsi (14-14) üle 28 punkti, 12 resultatiivse söödu ja 11 lauapalliga.