Rapla võit jõululauas konflikti ei tekita: muidu oleme ikka üksteise poolel

Rapla ja TalTechi vastasseis tõi väljaku äärde meeskondi juhendama jõulukampsunites peatreeneritest vennad 41-aastase Alar Varraku ja 29-aastase Brett Nõmme. Alles kolmandat mängu Raplat peatreenerina vedanud Nõmm jäi tulise lõpuga duellis ühe punktiga peale, kuigi tema vanema venna taktika järgi mängiv TalTech vedas sisuliselt kogu kohtumist.

"Lõpuks mõned pisiasjad ja neilt jälle paar hullu kolmest ja kukkuski nendele. Vennale palju õnne, aga jah, meile oli valus. Tal on nüüd hea jõululauas aasida, aga ma ütlen, et vaadaku tabelit ja saan vast pinged maha korraks," sõnas Varrak.

Peatreeneritena tegutsevad vennad on kahe lapse isad ja Brett Nõmme sõnul teiseteisele toeks. Raplas peetud duelli analüüsitakse jõululauas rahulikus meeleolus. "Ega me kellelegi seal liiga ei tee, räägime rahulikult oma asju edasi. Tema on minu lastele onu, mina olen tema lastele onu. [Reedel] olime vastas, aga muidu oleme ikka üksteise poolel," sõnas Nõmm.

Rapla ja TalTechi omavahelise esimese mängu Paf Eesti-Läti liigas võitis oktoobris Varraku meeskond. Raplat juhendas siis veel horvaat Arnel Dedic, kelle asemele palgati 7. detsembril Nõmm, kes muudab järjest meeskonna nägu.

"See natukene tegi skautingu tegemise raskemaks. Neil oligi täna siin uusi asju, eks ta võtab kindlasti veel uut. Kui juhtumisi mingil põhjusel me kohtume kolme kuu pärast, on meil videoskautingut lihtsam teha ehk siis on Raplas uue peatreeneri asjad paika loksunud," sõnas Varrak.

Varraku juhitaval TalTech/Optibetil on liigas pooled mängud peetud. 15 kohtumisest on võidetud kaheksa ja tabelis ollakse kaheksandal kohal. "Omakeskis oleme mõelnud, et kui suudame võiduprotsendi hoida 50 peal ja Paf liigas play-off'i minna, siis sellise noore stasi kohta oleme me oma või natukene rohkem ära teinud," ütles juhendaja.

"Meil on noorte sats, kus enamus käib koolis, kuskil eksamid ja oligi raske loota, et oktoobrist kuni mai lõpuni paneme stabiilselt kõigile siin järjest ära. Meil oli raske periood haiguste ja vigastustega, nüüd saime kõik jälle ritta, paar päeva jõuludel puhkame ja siis valmistume hooaja teiseks pooleks," lisas Varrak.

Rapla sangariks kerkis 30-aastane tagamängija Martin Paasoja, kes viskas kokku 20 punkti. Seejuures tõi ta viimase 30 sekundi jooksul kokku kaheksa punkti, sealhulgas sopsas enne viimast sekundit sisse ka Raplale 80:79 võidu toonud kolmepunktiviske.

"Lõpus ma tahan, et kogenumad mängijad võtaks vastutuse. Paasoja tegi seda. Raske vise - kui oleks mööda läinud, siis ma poleks midagi öelnud," ütles Nõmm. "Ütlesin peale mängu ka, et täna on tore ja tähistame jõule. Nüüd, kui see puhkus läbi saab, peame uuesti tööle hakkama. On palju asju, mida me pole veel üldse jõudnud võtta. Kokkuvõttes hakkab minu nägu vaikselt minema."

Peatreeneritest vendade duelli suurim võitja oli Rapla mängule kaasa elanud publik, kes sai jõulukingiks kimbu suuri emotsioone.