NBA ekspert: olen veendunud, et näeme Henri Drelli NBA platsil

Laupäeva õhtul sõlmis NBA klubi Chicago Bulls Eesti korvpallikoondislase Henri Drelliga kahepoolse lepingu ning NBA ekspert Otto Oliver Olgo ütles ETV pühapäevases spordisaates, et eestlane on oma südika kaitsemänguga emaklubile silma jäänud.

Laupäeval kirjutas tuntud NBA ajakirjanik Shams Charania Drelli agendi Matt Bollero sõnadele toetudes, et Chicago Bulls on eestlasega sõlminud two-way ehk kahepoolse lepingu.

Olgo selgitas, et kahepoolne leping tähendab seda, et Drell on oma jala ukse vahele saanud. "See tähendab seda, et mõni noormängija, kes ei saanud NBA draft'is valituks, või kes tuleb Euroopast või väljastpoolt - teda hakatakse niiöelda solgutama emaklubi ja sõsarklubi vahel, et siis näha, kas tal on piisavalt annet, et liigutada ta mingil hetkel emaklubisse," sõnas Olgo.

"Päris mitu head mängijat on saanud selle kahepoolse lepingu väljaleiutamise abil NBA karjäärile vundamendi. Kahepoolne leping on see, et sa saad jala ukse vahele. Täisleping on see, et sa teed ukse jalaga lahti," lisas ta.

Drell on seni mänginud Bullsi G-liigasse kuuluva tütartiimi Windy City Bullsi eest. Sel hooajal on Drell 11 mängus keskmiselt väljakule pääsenud 28 minutiks ning selle aja jooksul visanud 12,4 punkti, võtnud 6,8 lauapalli ja jaganud 2,5 korvisöötu.

Olgo sõnul on eestlane aga silma paistnud just kaitse tõttu. "NBA otsib sõsarliigast neid mehi, kes ei karda teha platsil musta tööd. Kes võitlevad kaitses piltlikult elu eest, varastavad palli, jõuavad igale poole. Keda on lihtne panna emaklubi ridadesse mingisuguseid auke lappima," ütles ta. "Ja Henri Drell on seda teinud. Tal on küll vise natuke ebastabiilne, aga kaitses teeb ta selle tasa. Ja just hea kaitsemängu pealt ta selle kahepoolse lepingu teenis."

Olgo ennustas, et Drell pääseb NBA platsile järgmisel aastal. "2024. aastal on selleks päris hea šanss, sest Chicago Bulls on sellises faasis, et nad on tõenäoliselt müümas oma staarmängijaid. Ehk siis nullist uuesti alustamas. Ja kui sa nullist alustad, on sul vaja noori mängijaid. Noori mängijaid, kellel on potentsiaali," sõnas ekspert.

"Henri Drell on see mängija. Ma arvan, et me näeme veebruaris-märtsis, hiljemalt aprillis. Aga me näeme Henri Drelli NBA platsil, olen selles üsna veendunud," lõpetas ta.

Chicago Bulls on pühapäevase seisuga idakonverentsis kümne võidu ja 17 kaotusega 12. kohal, ehk jääb napilt play-in mängudele viiva joone alla. NBA põhihooaeg lõppeb aprilli keskel.