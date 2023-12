Mistra naiskond lõikab eurosarjast kasu: tulemusi näeme aastate pärast

Sel nädalavahetusel kulmineerus naiste käsipalli Balti mere liiga esimene nädalavahetus. Läti, Leedu ja Soome klubide kõrval ainsa Eesti tiimina turniiril osaleval Mistral oli kodupubliku ees mängides nii rõõmsaid kui ka raskeid hetki.

"Noh, eks me võib olla kartsime seda rohkem," tõdes Mistra peatreener Toomas Heinla ERR-ile. "Esimene ülesanne on meil täidetud, võit on käes ja nüüd läheme iga sammuga edasi. Mõned võidud tahaks ikka veel noppida."

Eestis naiste käsipalli meistriliigas tänavu konkurentsi napib, kuid uus liiga annab Mistra naiskonnale võimaluse mängida täiesti võõraste vastastega ning seeläbi aina rohkem areneda.

"Ta annab päris palju juurde, kuna meil praegu on ju Eestis ainult kolm tiimi, kellega peab läbi mängima mitmeid kordi," rääkis Mistra mängija Kim-Ly Hoang. "Vahelduseks on see meile päris hea võimalus harjutada teiste tiimide vastu, kes on erinevad meie tiimidest. Kindlasti on kaitsemäng see, mida me peame hästi palju veel lihvima," lisas ta.

Mistra noores naiskonnas on mängijaid ka Eesti koondisest, see on neile lisavõimalus ennast koos tiimiga proovile panna.

"Kindlasti on see noormängijatele väga hea. Mängime siin ainult kahe klubiga, nüüd siis saame mängida lisaks veel kaheksa klubiga," selgitas Heinla. "Meeste pealt on näha, et nad mängivad juba aastaid. Ma olen ise ka kunagi Balti liigat mänginud, nüüd esimest korda tehakse see naistele ja need tulemused tulevad aastate pärast."

Järgmine naiste Balti mere liiga etapp peetakse jaanuari keskel Lätis ning turniir kulmineerub märtsi lõpus Leedus.