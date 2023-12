Olümpiapronks Kaspar Taimsoo lõpetab sportlaskarjääri

Pärast seda, kui Taimsoo 2021. aastal viimast korda tiitlivõistluste pjedestaalil seisis ja olümpiafinaalis sõudis, elas unistus viiendast olümpiast edasi.

Kui Taimsoo pikaaegsed paadikaaslased Tõnu Endrekson ja Allar Raja jätkavad koos nooremate kolleegidega praegugi Pariisi olümpiale pürgimist, on 36-aastane Taimsoo langetanud lõpliku otsuse keskenduda perele ja tööle IT-valdkonnas.

"Ma arvan, et ikkagi tuleb elus teha mõnda asja veel ja aeg on selleks küps. Ühtepidi, viis olümpiat kõlab küll väga ägedalt ja mulle see mõte on nagu tihti meeldinud, aga ma arvan, et praegu on õige aeg anda teistele meestele ka ruumi hingata," lausus Taimsoo ERR-ile.

"Nad saavad keskenduda oma asjale ja ei ole sellist sisemist konkurentsi. Teisalt ma tunnen, et olen valmis edasi liikuma ja arvan, et see ongi kõige tähtsam, et me saame igaüks teha seda, mida me soovime."

Olümpiakuld ja maailmameistritiitel jäid Taimsool võitmata, aga midagi taga ta ei nuta. Esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali 15 aastat tagasi võitnud Taimsoo karjääri suurim saavutus on Rio olümpiapronks, aga erilisi hetki jääb pika karjääri sisse palju.

"Medalite osas kahtlemata olümpiamedal on, ma arvan, iga olümpiasportlase unistus, eesmärk ja asi, mille poole püüelda, ka korduvalt, kui selleks võimalus peaks olema," sõnas Taimsoo.

"Päris tihti olen välja toonud 2009. aasta kahepaadivõistluse Poolas Allar Rajaga, kus meie siis tegelikult koos võitsime oma esimese rahvusvahelise MM-i medali. See sõit, ka järele vaadates, on lihtsalt kuidagi nii puhas, nii hea. Sõit jooksis ja kõik lihtsalt klappis väga hästi."

Taimsood on iseloomustatud kui väga hea paaditunnetusega sportlast. Ise lisab ta trumbina oskuse võtta vastu raskeid otsuseid ja nende eest ka vastutada. Üliinimlikke pingutusi ja raskeid loobumisi jääb temagi sporditeele kuhjaga.

"Mõneti ka minu enda ümber olevad inimesed mingid aastad ei kutsunud mind enam oma sünnipäevale, sest nad teadsid nii või naa, et sel ajal kevadel ma olen laagris. See on omaette indikaator, et nii on ja see tuleb lihtsalt ära teha," lausus ta.

"Kui koondisekarjäär algas, siis Pärnus Matti Killingu käe all treenides esimese talvega ma vist oksendasin seitse korda ettevalmistava perioodi jooksul, aga enne seda polnud kunagi juhtunud, et trennis end sinnamaale surud. Eks see kõik mingi hinnaga tuleb."

