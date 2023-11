Saalihokinaiskonna abikapten: tahaks olla MM-il kaheksa seas

Eesti koondis on osalenud MM-turniiril ka kolmel eelmisel korral: 2017. aastal saadi 11., 2019. aastal 14. ja tunamullu 13. koht. Sedapuhku ootavad alagrupis Taani, USA ja Jaapan. Abikapten Kati Kütisaare sõnul on eesmärk jõuda kaheksa hulka.

Eesti saalihokinaiskond lendab maailmameistrivõistlustele Singapuri. Koondise abikapten ja ründaja Kati Kütisaar - kuidas teil on õnnestunud lõppettevalmistus?

Meie lõppettevalmistus on olnud pigem edukas. Just mängisime novembri alguses kaks sõpruskohtumist Läti koondisega, millest ühe kaotasime, aga teise võitsime. See on meil teist korda Läti koondist võita. Lähme positiivse emotsiooniga ja oleme valmis.

Läti on samuti MM-finaalturniiri naiskond. Kas see annab enesekindlust, et suudate alagrupis midagi korda saata?

Jaa, kindlasti! Viimane mäng näitaski, et suudame mängida distsiplineeritult, rünnakutel võimalusi lahendada ja mängida kui ühtne võistkond.

Millise näoga see naiskond on? Kust need naised MM-ile tulevad, kogenud või noored?

Meil on mõlemat. Praeguse seisuga mängivad pooled välismaal: Norras, Rootsis, Soomes, Šveitsis, Saksamaal. Meil on väga palju mängijaid, kes on läinud mujale kogemust koguma. Väga palju on ka noori, kes mängivad Eestis ühisliigat Läti naistega.

Samas ei ole tegemist täisprofessionaalidega.

Kõike teeme oma vabast ajast ja täie pühendumusega.

Mida oodata mängudest USA, Jaapani ja Taaniga. Kes on teie jaoks väga raske pähkel, mis võiks olla miinimum- ja maksimumprogramm?

Alati läheme maksimumprogrammi peale. Ka seekord tahaks kaheksa seas olla. Alagrupikaaslased on kõik tuttavad, Taani on olnud alati komistuskivi. Aga oleme nende palju mänginud ja läheme ettevalmistusega nendega mängima. USA, Jaapan - oleme samuti mänginud, aga neist teame natuke vähem. Kuidas neil toimivad liigahooajad ja... neist nii palju informatsiooni ei ole. Mida oleme MM-idel näinud, seda oskame arvestada.

Ettevalmistus on alates kevadest olnud tormiline. Oli suur vahendite otsimine nii mängijate kui ka alaliidu poolt. Kui palju mängijad ise panustama pidid?

Praegu oleme panustanud laagrite läbiviimisele, aga oleme suutnud leida väga head sponsorid, kelle abil ja liidu abiga ka oleme saanud raha kokku, et enam selles osas muretsema ei pea.

Mida see kõik näitas? Mida tulevikus teistmoodi teha, et seda pinget vähem oleks tulevikus?

Meil oleks vaja kindlasti suursponsoreid, kes oleks meid valmis pikaajaliselt toetama. Praegu saime Tallink Floorballi, kes oleks nõus toetama nii sel MM-il, kui ka pikemaajaliselt. Selliseid sponsoreid olekski rohkem vaja, et saaksime pühenduda, keskenduda treeningutele.

Ise mängid mitmendat hooaega Soomes. Oled hetkel viiendal kohal oleva Lappeenranta naiskonna koosseisus. Soome liigas on 12 tiimi. Mida kujutab sinu naiskond ja kui hea on Soome liiga?

Soome liiga on praegu väga heal tasele. Nagu Soome koondise treener ütles ka, et praegu on neil MM-il läbi aegade kõige tugevam koondis. Minu võistkonnast valiti sinna ründemängija, 18-aastane tütarlaps, keda peetakse Rootsi hirmuks! Väga noor võistkond, mina olen seal vanuses kõrgemate seas. Väga paljud tüdrukud on 16-18-20 piiris. Väga andekad tüdrukud!

Sul on viies hooaeg Soomes.

Olen ühe mänginud Lappeenrantas ja neli Lahtis.

Mis Soome puhul köidab?

Kogu spordiala professionaalsus. Kui hingega ja pühendunult mängijad seda spordiala võtavad. Nende jaoks on hooaeg püha, treeningud on pühad. Iga mängu ja trenni nähakse kui võimalust saada paremaks, areneda ja nautida.

Soome ja Rootsi on saalihoki domineerijad. Rootsi on nüüd järjepanu võitnud. Kas Soomel on kõige suurem võimalus Rootsi troonilt lükata?

Ma arvan küll. Seal on ka võimalus Šveitsil ja Tšehhil, aga Rootsi mängustiil on väga ebameeldiv. Neile tuleb leida õige rohi. Ma arvan, et taktikaliselt on Soome kõige küpsem seda tegema.