Aasta parim Pihela spordis jätkamisest: leidsin enda kõrvale õiged inimesed

Aasta aega tagasi ei teadnud Elisabeth Pihela, kas ja millistel tingimustel ta üldse sporditeed jätkab. Nüüd on loobumisele lähedal olnud Pihela Eesti aasta kergejõustiklane.

"Ma arvan, et leidsin enda kõrvale õiged inimesed, kes mind motiveerivad, tunnustavad ja hoolivad minust. Hea tiim," lausus Pihela ERR-ile. "Ise arvasin, et olen teinud kindla otsuse, aga nüüd olen siin - kahe sellise tunnustusega [Pihela valiti parimaks ka U-20 kategoorias - ERR]."

Alles maikuus tõsisemalt treenima hakanud Pihela alustas koostööd treeneriteel esimesi samme astuva endise mitmevõistleja Grit Šadeikoga. Kiiresti sai selgeks, et klapp on suurepärane.

"Ta on hästi mõistev ja hooliv. Ma ei oskagi seletada... nagu suur õde! Tore on trenni minna ja ma naudin temaga treenimist. Motiveerib mind ja on kogu aeg kõigega toeks. Noor, hea energia."

Šadeiko nõustub, et inimlikul klapil on nende koostöös suur osa. "Mina mõistan teda ja tema mõistab, mida mina temalt ootan. Selles mõttes on olnud temaga praegu lihtne," rõõmustas juhendaja.

"Saan väga hästi aru, et olen võtnud väga suure vastutuse endale, aga ma proovin."

Koostöö vilju ei pidanud kaua ootama. 19-aastane Pihela viis suvel isikliku rekordi 1.92-ni, võitis juunioride Euroopa meistrivõistlustel hõbeda, võistles esimest korda Teemantliigas ja täiskasvanute maailmameistrivõistlustel. Pärast edukat hooaega lükkas Pihela ülikooliõpingute alguse edasi ja keskendub praegu ainult spordile.

"Sisehooajal tahaksin kindlasti isikliku ka 90-ni viia. 90+ tulemus oleks veel parem. Kui läheb ilusti, siis ka sise-MM," loetles Pihela lähiaja eesmärke. "Euroopakate norm Roomas on mul juba täidetud. Seal siis Eesti koondist edukalt esindada ja unistus oleks pääseda ka olümpiakoondisesse."