Thompson-Herah hakkab treenima kaasmaalasest konkurendi juhendaja käe all

Jamaikalannast sprinditäht Elaine Thompson-Herah teatas, et on palganud enda peatreeneriks kaasmaalasest rivaali Shelly-Ann Fraser-Pryce'i juhendaja Reynaldo Walcotti.

Thompson-Herah on viimasel kahel olümpiaperioodil naiste sprindialasid valitsenud: jamaikalanna oli 100 ja 200 meetri jooksudes kiireim nii 2016. aastal Rio de Janeiros kui 2021. aastal Tokyos. Lisaks on tema auhinnakapis kuldmedal ka Tokyo 4x100 meetri jooksus, Rios teenis Jamaica sel alal hõbemedali.

Eelmisel nädalal teatas aga sprinter, et on lõpetanud koostöö treener Shanikie Osbourne'iga, sest too küsis juhendamise eest liigselt palju palka.

Teisipäeva õhtul teatas Thompson-Herah, et teeb edaspidi koostööd hinnatud treeneri Reynaldo Walcottiga. "Thompson-Herah on endiselt pühendunud oma tööle ning on keskendunud eesmärkide täitmisele. Tema pühendumus tipptasemel võistlemisele on vankumatu ning ta üritab kindlalt kaitsta oma olümpiatiitleid, mille ta võidukalt välja teeninud on," teatas sprinterit esindav agentuur Andi Sports Management.

Walcotti juhendatavate sekka kuulub muuseas ka Shelly-Ann Fraser-Pryce, kes on Thompson-Herah suurimaid konkurente. Kolmekordne olümpiavõitja Fraser-Pryce on töötanud Walcottiga alates 2020. aastast. Enne seda treenisid naised samuti ühe treeneri käe all, siis oli nende juhendaja Stephen Francis. Veel ei ole kinnitatud, kas naised hakkavad ühiselt trenni tegema.

Kolmekordne olümpiavõitja ning kümnekordne maailmameister Fraser-Pryce on varasemalt öelnud, et 2024. aasta olümpiamängud jäävad tema viimasteks. Mõlemal naisel on Pariisis võimalus saada ajaloo esimeseks naissprinteriks, kes kolmel erineval olümpial 100 meetri jooksu võitnud on.