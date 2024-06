Thompson-Herah ei saagi vigastuse tõttu olümpiamängudel osaleda

Eelmisel nädalal selgus, et Thompson-Herah ei registreerinud end kodustel katsevõistlustel 200 meetri distantsile ning ööl vastu neljapäeva teatas olümpiamängude sprindikuninganna ühismeedias, et peab tänavused mängud täielikult vahele jätma.

Reedel 32. sünnipäeva tähistav jamaicalanna kirjutas, et vigastas kuu alguses New York Grand Prix'l kannakõõlust. "Selliseid uudiseid pole kunagi tore jagada," sõnas Thompson-Herah.

"Tundsin [New Yorgis] joostes midagi, aga otsustasin ikkagi edasi suruda. Mõned sammud enne finišit tundsin, et midagi on juhtunud. Istusin maha, sest ei saanud enam jalale üldse raskust panna ja mind kanti rajalt ära," jätkas ta. "Käisin kiiresti arstlikus kontrollis ja sain teada, et minu Achilleuse kõõluses (kannakõõluses) on väike rebend."

Thompson-Herah lisas, et jõudis koju ning seadis ikkagi eesmärgiks Pariisis võistlemise, kuid viimased päevad on näidanud, et jalg ei ole suurvõistluseks valmis.

Kannakõõlus on talle ka varem takistuseks olnud. Pärast tema kuldset duublit 2016. aasta olümpiamängudel ei võitnud ta maailmameistrivõistlustel ühtegi medalit, kuid tuli 2021. aastal Tokyos toimunud olümpiamängudel taas 100 ja 200 meetri jooksus olümpiavõitjaks. Ükski naine polnud varem järjestikustel olümpiamängudel kuldset sprindiduublit võitnud, enne teda oli säärase saavutusega hakkama saanud vaid Usain Bolt.

"See on pikk tee, aga olen nõus uuesti alustama ja täieliku taastumise kallal töötama. Jätkan oma karjääri," lisas Thompson-Herah. "Mul on valus ja olen muserdatud, et pean olümpiamängud vahele jätma, aga see on sport ja mu tervis peab olema prioriteet."

See tähendab, et naiste sprintides näeb esimest korda alates 2012. aastast uusi olümpiavõitjaid. 2012. aastal Londonis võidutses 100 meetris Shelly-Ann Fraser-Pryce, kes teenis toona veel 200 meetri jooksus hõbemedali. 37-aastane jamaicalanna ütles aasta alguses, et tänavused olümpiamängud jäävad tema viimasteks.

Pariisi olümpiamängude avatseremoonia toimub 26. juulil. Naiste 100 meetri jooksud algavad 2. augustil, 200 meetri võistlustega tehakse algust 4. augustil.