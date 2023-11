Cavaliers alistas Warriorsi, Green saadeti varakult riietusruumi

Avaveerandil seitsmepunktilisse kaotusseisu jäänud Warriors suutis veerandi lõpuks ühe punktiga ette minna, kuid Cavaliers tegi võimsa kolmanda veerandi ning läks poolajapausile 16-punktilise eduseisuga.

Kolmanda veerandi keskel tõukas Draymond Green kiirrünnakul Cavaliersi tagamängijat Donovan Mitchelli, mispeale Mitchell teisel pool väljakut Greenile sisse jooksis. Kohtunikud vaatasid olukorra kordusest uuesti üle ning määrasid juba tehnilise vea teeninud Greenile teisegi ning neljakordne NBA meister pidi 17. korda enda karjääris varakult platsilt lahkuma.

Warriors ammutas aga ühe liidri lahkumisest inspiratsiooni ning lõpetas veerandi 16:7 vahespurdiga ja läks otsustavale veerandile vastu ühepunktilise kaotusega. Warriorsi hoog aga rauges ning Cavaliers pikendas minutiga edu seitsmele punktile. Otsustaval veerandil juhtis Cleveland ühel hetkel 17 punktiga ning teenis lõpuks võõrsil 118:110 (30:31, 38:21, 16:31, 34:27) võidu.

Võitjate eest tõi Caris LeVert 22 punkti, Mitchell lõpetas kohtumise 21 silma, seitsme lauapalli ja viie korvisööduga. Cavaliersi noor keskmängija Evan Mobley lisas omalt poolt 19 silma, sama paljuga panustas ka Darius Garland. Warriorsi eest oli resultatiivseim Stephen Curry, kes lõpetas kohtumise küll 30 punktiga, kuid tabas vaid üheksa enda 24 viskest.

Mullu idakonverentsis neljandana play-off'i jõudnud Cavaliers on tänavust hooaega aeglaselt alustanud ning teenis neljanda võidu. Pärast üheksat kohtumist on Cleveland konverentsis 11. tabelireal. Warriors on sel hooajal pidanud kümme kohtumist ning on võitjana väljunud kuuel korral.

Teised tulemused:

Orlando Magic - Milwaukee Bucks 112:97

Boston Celtics - Toronto Raptors 117:94

Atlanta Hawks - Miami Heat 109:117