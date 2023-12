Draymond Green saadeti jälle ebasportlikkuse eest platsilt ära

Novembris Minnesota Timberwolvesi keskmängija Rudy Goberti kägistusvõttesse võtmise eest mängukeelu saanud Green saadeti ööl vastu kolmapäeva kolmandal veerandil riietusruumidesse, kui ta rünnakul bosnialase Jusuf Nurkici vastu ruumi leida üritas. Nurkic suunas vastast käega, kuid Green pööras äkiliselt ning virutas keskmängijale vastu nägu.

"Ma ei ole keegi, kes vabandab asjade eest, mis ma päriselt teha tahtsin. Aga pean Jusufi ees vabandama, sest ma ei proovinud teda lüüa. Proovisin kohtunikke oma kätega veenda, pöörasin ümber ja kahjuks lõin teda," selgitas Green.

Nurkic ütles, et on juhtunust hämmingus. "Mis temaga lahti on? Mulle tundub, et see vennas vajab abi," ütles bosnialane. "Ma olen õnnelik, et ta mind kägistada ei üritanud. Samal ajal ei olnud ka sel liigutusel korvpallis kohta."

Draymond Green was EJECTED after smacking Jusuf Nurkic in the face pic.twitter.com/Ybn8VxSEXL — BasketNews (@BasketNews_com) December 13, 2023

Greeni jaoks oli see tänavusel hooajal juba kolmas diskvalifikatsioon, pärast novembris juhtunud kähmlust pidi ta viis kohtumist vahele jätma. Novembri alguses saadeti ta mängus Cleveland Cavaliersi vastu kahe tehnilise vea tõttu platsilt.

Peatreener Steve Kerr ütles, et on mängijale mitmel korral väljendanud, kui tähtis tema olemasolek on. "Me vajame teda, ta teab seda. Me oleme temaga rääkinud. Ta peab ennast paremini kontrollima ja tiimikaaslaste jaoks olemas olema," sõnas peatreener.

Warriors on sel hooajal alustanud kümne võidu ja 13 kaotusega ning pärast teisipäevast mängupäeva jääks meeskond läänekonverentsis esimesena play-in turniirilt välja.