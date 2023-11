Kalev/Cramo küttis eelmises voorus Prometei alistanud klubile kuuma sauna

Nädala eest üllatuslikult Ukraina tippklubi Prometei alistanud Ogre reedel Kalevi Spordihallis tabeliliidrile vastupanu osutada ei suutnud: Kalev/Cramo võitis juba avapoolaja 29 punktiga ja ei võtnud teisel poolajal jalga gaasilt, võites nii kolmanda kui neljanda veerandaja 13-punktilise vahega.

Eesti meistri eest jõudsid kahekohalise punktisummani seitse meest, neist enim, 16 punkti, viskas Manny Suarez. Leemet Böckler lisas 13, Mihkel Kirves 12, Kregor Hermet 11 ning Hugo Toomi, Oleksandr Kovliari ja Anthony Mathise arvele jäi kümme silma.

Kalev/Cramo tabas väljakult viskeid 56-protsendiliselt, Ogre tabas oma 68 viskest vaid 18 (26 protsenti). Lauavõitlus kuulus kodumeeskonnale 49:34 ning Ogre pallikaotustest sai Kalev/Cramo 19 punkti.

Kalev/Cramo on hooaega alustanud kaheksa järjestikuse võiduga, tabelis teisel kohal oleval Rigas Zellil on kuus võitu ja üks kaotus. Ogre on viie võidu ja viie kaotusega kümnendal kohal.