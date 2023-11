Eesti naiste korvpallikoondis peab oma esimese EM-valikmängu Taaniga

Naiste korvpallikoondis sõitis Taani kaheteistkümne mängijalise koosseisuga, kust leiab nii kodumaal kui ka võõrsil pallivaid naisi. Naiste rahvuskoondist näeb koduväljakul mängimas uues valiktsüklis esmakordselt sel pühapäeval, kui kell 16 võõrustatakse Nord Spordihoones tugevat Suurbritannia koondist.

Naiskonna kapten Mailis Pokk ütles teisipäeval ERR-ile, et esimene mäng Taaniga on kindlasti võidetav. "Esimene mäng Taaniga on neist kõige võidetavam ja meie jaoks ka kohustuslik. Suurbritannia on kindlasti suurem pähkel ja Rootsit näeme alles järgmise aasta novembris," sõnas kapten.

Taani naiskond oli 2023. aasta EM-valiktsüklis üks esimesi naiskondi, kes finaalturniirist kõrvale jäi. Toonane valiktsükkel lõpetati kahe võidu ja kahe kaotusega, neist ette jäi ainult Montenegro kolme võidu ja ühe kaotusega. FIBA Euroopa edetabelis asub Taani naiskond 26. kohal.

Peatreener Kaspar Majenieksi sõnul vaadatakse nii neljapäeva õhtul toimuvat mängu Taaniga kui ka pühapäevast kodumängu Suurbritanniaga positiivse pilguga. "Kui me mängime viisil, kus võitleme iga sentimeetri eest väljakul, siis lõpptulemus võib paljusid üllatada nii Taani kui Suurbritannia vastu. Kindlasti me läheme väljakule mõtetega anda endast parim," sõnas lätlasest peatreener.

Taaniga on Eesti naiskond kohtunud ajaloos neljal korral, kuid viimane kohtumine jääb aastasse 1998, kui toonane Eesti naiste rahvuskoondis alistas taanlannad Helsingis toimunud sõpruskohtumises 66:63. Läbi ajaloo on Eesti ja Taani omavaheliste mängude võitude ja kaotuste suhe 3:1 eestlannade kasuks.

Kohtumise otseülekanne on saadaval FIBA YouTube'i lehel.