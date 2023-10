Taas võitnud Denver Nuggets mängib meistrile kohaselt

Denveri tähtmängija Nikola Jokic panustas 28 punkti ja 14 lauapalliga, Michael Porter juunior toetas teda 20 silma ja üheksa lauapalliga. Oklahoma City resultatiivseim oli 19 punkti kogunud Chet Holmgren.

"Meistritiitlit võites on üks murekoht mõtlemisviis, et piisab lihtsalt kohale tulla ja võit on olemas," kommenteeris Denveri peatreener Michael Malone. "Aga nii asjad ei ole. See on täiesti uus hooaeg."

"See, mida me eelmine hooaeg tegime - kuigi olemuselt maagiline -, ei loe sel hooajal midagi. Ja ma arvan, et meie mängijad mängivad - kuigi on veel väga vara, aga pärast kolme mängu - vajaliku mõtteviisiga, kui tahetakse olla meeskond, kes võib võita veel ühe meistritiitli."

Vastast tunnustas ka Oklahoma City mängujuht Shai Gilgeous-Alexander, kes piirdus sedapuhku seitsme tulemusliku söödu kõrval vaid seitsme punktiga.

"Nad on valitsevad meistrid ja mitte juhuslikult," sõnas ta. "Nad mängivad hästi nii rünnakul kui ka kaitses ja on väga hea korvpallimeeskond. Nad tulid täna kohale selleks, et mängida. Me polnud piisavalt head, et nendega sammu pidada."

Stephen Curry tabas viimasel veerandajal neli kaugviset järjest ja aitas Golden State Warriorsi võõrsil 106:95 (26:24, 31:23, 24:28, 25:20) võiduni Houston Rocketsi üle.

Joel Embiid viskas 35 punkti ja võttis 15 lauapalli ning Philadelphia 76ers oli kodus parem Portland Trail Blazersist 126:98 (36:28, 30:32, 33:21, 27:17).

De'Aaron Fox jõudis 37 punktini ja kaheksa resultatiiivse sööduni ning tema klubi Sacramento Kings oli kodus lisaajal parem Los Angeles Lakersist 132:127 (41:28, 25:27, 21:28, 28:32, 17:12). Lakesi parimana viskas Anthony Davis 30 punkti ja võttis 16 lauapalli.

Tulemused: Oklahoma City - Denver 95:128, Houston - Golden State 95:106, Milwaukee - Atlanta 110:127, Philadelphia - Portland 126:98, LA Clippers - San Antonio 123:83, Sacramento - LA Lakers 132:127 la.