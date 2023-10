Verstappen võttis USA-s kindla sprindivõidu

Belglane liikus Texase osariigis Austinis peatamatus tempos ning teenis sprindisõidule eelnenud kvalifikatsioonis sel hooajal kolmandat korda esikoha. Järgnenud sprindisõidus lõpetas Verstappen 19 ringi ajaga 31.30,849, edestades Lewis Hamiltoni 9,465 sekundiga ning Charles Leclerci (Ferrari) 17,987 sekundiga.

Sprindisõidul teenisid punkte veel Lando Norris (McLaren; +18,863), Sergio Perez (Red Bull; +22,928), Carlos Sainz (Ferrari; +28,307), Pierre Gasly (Alpine; +32,403) ja George Russell (Mercedes; +34,250).

USA GP põhisõit saab alguse pühapäeva õhtul. Esikohalt alustab sõitu Leclerc, kelle kõrvalt saab lähte Norris. Neile järgnevad Hamilton ja Sainz, viiendana stardib Russell.

Verstappen sõitis küll kvalifikatsioonisõidus kiireima aja, kuid belglane sõitis kiireimal ringil üle raja piire, mistõttu tema aeg tühistati. Tema stardib põhisõidus kuuendalt kohalt.

