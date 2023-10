Loubet' uus kaardilugeja sai paika

Tänavust hooaega alustas Loubet koos belglase Nicolas Gilsouliga, kes on endine Thierry Neuville'i kaardilugeja. Pärast kommunikatsiooniprobleemist tingitud väljasõitu Tšiili MM-etapil otsustas Loubet tema teenetest aga loobuda.

"See [kaardilugeja vahetamine] pole midagi sellist, mida ma tahtnuks, aga need asjad on nagu nad on," kommenteeris Loubet väljaandele DirtFish pärast seda, kui oli koos Veillas'ga teinud esimesed testid.

Veillas on sõitnud Rally1 spetsifikatsiooniga autos viiel MM-etapil. Seejuures lahkus Loubet' eelmise hooaja kaardilugeja Vincent Landais tänavuseks aastaks just Ogier' kõrvale.

"Benjyga oli testi ajal kõik okei, nii et olen sellega väga rahul," lisas prantslane. "Üritan esimesel rallil Benjaminiga enesekindlust kasvatada ja teha normaalse ralli."

Sportlikus plaanis ta enesekindlusest ei pakata. "Arvestades eesootavaid katseid, pärast keerulist hooaega, uue kaardilugejaga soovin teha lihtsalt hea ralli ja pole õige hetk rääkida kohtadest," sõnas Loubet.

"Tšiilis hakkasime seda jahtima, kuna kiirus oli olemas. Enne väljasõitu olime katset juhtimas, aga see ei toiminud," lisas ta. "Ma ei kommenteeri midagi tulemuste osas, lähen lihtsalt läbi sõitma, enesekindlust taastama ja midagi tuleviku tarbeks ehitama."

Loubet hoiab MM-sarjas 28 punktiga 11. koha. Tema parimad kohad on tulnud Rootsis ja Eestis, kus M-Sport Fordi sõitja lõpetas kuuendana. Hooaja eelviimane etapp ehk Kesk-Euroopa ralli peetakse 26.-29. oktoobril.