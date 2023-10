Suri Nõukogude Liidu võrkpallimeister Ülo Raidma

Eesti Võrkpalli Liit teatas teisipäeval, et meie hulgast lahkus 1968. aastal Kalevi meeskonnaga NSV Liidu meistriks tulnud Ülo Raidma (04.01.1940 – 16.10.2023).

Toilast pärit Ülo Raidma alustas võrkpallitreeninguid 1955. aastal Ahtme keskkoolis õppides. Tema esimeseks treeneriks oli Hans Pukk, hiljem juhendasid teda Raimund Pundi, Hugo Huimerind ja Ivan Dratšov.

Raidma kuulus Nõukogude Liidu meistriks tulnud legendaarse Tallinna Kalevi koosseisu. Tema võistkonnakaaslase Kalle Kuke sõnul oli Ülo Raidma võistkonna esimene vahetusmängija: "väga oluline, peaaegu põhikuuiku mees."

Kukk meenutab Ülo Raidmat vaimuka ja sõbraliku seltskonna hingena, kes oskas pöörata paljud võistkonnasisesed tülid mänglevalt naljaks. "Ta oli tore ja sõbralik inimene."

Sportlaskarjääri järel töötas Raidma Kohtla-Järve ehitustrustis spordiinstruktorina ning tegutses ka Võrkpalliklubi Viro asepresidendi ning treenerina. Pensionipõlves tegeles Raidma kunstiga ning avas 2021. aastal sünnilinnas Toilas maalinäituse. "See rahustab närve. Elu on ju närviline tihtipeale, ka praegu. Aga omaette saunas nokitsed ja siis möödub see raskus võib-olla kergemini," rääkis Raidma toona ERR-ile.

Ülo Raidma ärasaatmine toimub reedel, 20. oktoobril algusega kell 11.00 Jõhvis Tavandimajas.

Eesti Võrkpalli Liit ja Rahvusringhääling avaldavad kaastunnet Ülo Raidma lähedestele.