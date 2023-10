Pärnat näeb ennast kolmandal OM-il: ma arvan, et see on väga reaalne

Eesti sportvibu esinumbri, 29-aastase Reena Pärnati jaoks kulges möödunud talv vigastusest taastudes ning ülikooli lõpetades ning seetõttu ei saanud ta teha ka korralikku hooaja ettevalmistust. Euroopa mängudel piirdus ta juunis avaringiga ning maailmameistrivõistlustel 57. kohaga.

"Suveks oligi kogu sellest perioodist vaimselt natuke väsinud olla. Ei olnud nii suurt teravust ja jaksu lõpuks kõike nii hästi teha, kui ma oleks tahtnud. Kindlasti ei saa ma öelda, et väga halvasti läks, aga ma ei ole ka üleliia rahul selle kõigega," tõdes Pärnat intervjuus ERR-ile.

Sellest hoolimata sai Pärnat sel hooajal näidata oma mitmekülgsust ning lõpetada suve positiivsel noodil. Kui muidu teeb ta tegusid platsilaskmises, siis septembri lõpus osales Pärnat esmakordselt maastikuvibulaskmise Euroopa meistrivõistlustel, kus ta saavutas 15. koha. Nii sai talle kindlaks, et selles formaadis soovib ta põhiala kõrvalt võistelda ka tulevikus.

"Maastikul laseme metsas, on erinevad märkelehed, erinevad distantsid. Erinevatel päevadel on ka erinev formaat, et ühel päeval sa tead oma distantsi, teisel päeval ei tea, pead arvama. See on täiesti teistmoodi, ei ole rutiinne tegevus," selgitas Pärnat.

Kas Eestile vibulaskmises parima olümpiatulemuse saavutanud Pärnat näeb ennast järgmisel aastal ka Pariisi olümpiamängudel?

"Arvan, et see on väga reaalne, kaks korda olen olümpial juba käinud. Tean, kuidas kvalifikatsioonisüsteem käib. Tean, kuidas peab ette valmistama, kuidas peab treenima ja mida peab tegema, et sinna saada. Ma arvan, et see on väga reaalne. Nüüd lähen tagasi Šveitsi, algab tõsisem treenimine. Esimene võistlus on sisehooaja võistlus, mis on juba kahe ja poole nädala pärast," rääkis Pärnat.