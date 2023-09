Reena Pärnat tuli maastiku EM-il 15. kohale

Eelringides 13. koha saanud eestlanna läks väljalangemisringides vastamisi britt Sophie Meeringiga, kellele kaotas skooriga 83:85.

"Olen oma laskmisega rahul. Ilmselgelt jäi mul teistega võrreldes maastikulaskmise kogemust puudu, kuid näiteks eilne [kolmapäeval - ERR] märgitud raja seitsmes tulemus oli ju väga hea," kommenteeris esmakordselt selles formaadis tiitlivõistlusel käinud Pärant.

"Kahe punktiga duellikaotus jääb loomulikult kripeldama, aga halvasti ma kindlasti ei lasknud. Usun, et tulevikus valmistun põhjalikumalt ja võtan veel mõne maastikulaskmise tiitlivõistluse ette."

Pärnati treeneri Siret Luige sõnul olid konkurendid kogenumad. "80 protsenti Reena Cesanase võistluse vastastest on ka platsilaskmises koondislased. Lihtsalt nad on seda formaati kauem lasknud ja kogenud," lisas ta.

"Tulejoonel on nii maailmameister, kui ka teised tipud. Usun, et see tõestab, et mitmekülgsus ja kohanemisvõime, mida maastikulaskmine õpetab, annavad platsilaskuritele ainult kasulikku juurde. Ja Reena tõesti nautis seda formaati."

Lisaks Pärnatile osalesid Cenas toimunud EM-il veel ka Priit Tanvel (36. koht) ja Tiit Heinsalu (37. koht).