Kärp Pärnu korvpallibuumist: tahaks samuti eurosarjas medalitele mängida

Pärnu Sadama korvpallimeeskonna mänedžer Johan Kärp usub, et klubi on tulevikus võimeline eurosarjades mängima kõrgete kohtade nimel.

Pärnu jaoks lõppes tänavune eurohooaeg kiirelt, kui koduse FIBA Europe Cupi kvalifikatsiooniturniiril kaotati esmalt Islandi meistrile Tindastollile ning kaks päeva hiljem Kosovo klubile Trepca. Kärp rääkis ERR-ile, et eurosarjas tahetakse mängida ka edaspidi.

"Siin saalis on hoopis teine atmosfäär, poisid saavad teisi mänge, siin peaksime ka arenema. Kokkuvõtvalt kahju, et me edasi ei saanud, aga ega seepärast midagi ei juhtu: elu läheb edasi," tõdes ta.

Üle-eelmise hooaja meisterklubi mänedžer lisas, et euromängudel oli saalis ligi tuhat inimest ning korvpallibuumi lõppu kartma ei pea.

"Oleme Pärnus väikese buumi teinud ja ma loodan, et suudame seda taset natuke kasvatada. Praeguses majanduskeskkonnas ei ole see võib-olla nii lihtne, aga mina teen enda poolt kõik, et meie klubi samm-sammult areneks. Tahaks mingi hetk olla ka samal tasemel, et mängiksime eurosarjades medalitele. Ma arvan, et see ei ole võimatu, tuleb lihtsalt natuke aega anda," sõnas Kärp.