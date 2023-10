Kullamäe: sellise mängupildi nimel me trenni ei tee

"Me olime enam-vähem okeilt valmis, aga jäime rünnakul mingi hetk toppama," analüüsis kaotuse põhjuseid Pärnu tagamängija Robert Valge. "Kaitses teadsime, mida nad teevad: panevad kolmeseid ja ikkagi lasime neil vabadelt kohtadelt panna. Panid kotti. Ise panime mööda, lõpus mingeid loogilisi lahendusi ei tulnud. Nii läheb. Kehv mäng meie poolt. Midagi läbi ei ole, meil on veel võimalus edasi saada, tuleb lihtsalt järgmine mäng suurelt võita," lisas Valge.

"See ei olnud see meeskond, keda oleme näinud; keda lootsime või tahtsime [näha]," tõdes Pärnu peatreener Gert Kullamäe. "Väga paljud asjad täna logisesid, nii kaitses kui rünnakul. Selle nimel me trenni ei tee, et sellist mängupilti näidata. Ebakindlust oli igalt poolt näha."

Seitsmepunktilise kaotuse vastu võtma pidanud pärnakad kohtuvad neljapäeval Kosovo klubiga Trepca, kes mängib Tindastolliga kolmapäeval.

"Tean, et seal teevad mängu ameeriklased ja üks kohalik mängija, kes on üks liidreid. Eks homme [kolmapäeval] näeme, nad mängivad omavahel. Tuleb neile pöialt hoida, et nad võidaks: siis jääb meile ülehomme veel variant vigade parandus teha. Oli selline päev, ju siis mingid põhjused on, miks täna just sellist mängu näitasime," arvas Kullamäe.