Kullamäe: lõpus tuli labaseid eksimusi liiga palju

Avapoolajal suutis põhiturniirile pääsemiseks kaheksapunktilist võitu vajanud Pärnu korraks edu kasvatada seitsmele silmale, aga lõppkokkuvõttes oli Kosovo klubi mänguliselt parem ja pääses kahe võiduga põhiturniirile.

"Kripeldama jääb ikkagi see, et kui sa korraldad sellise turniiri, siis tahad ikkagi mängida edasipääsu eest. Kahjuks me seda ei suutnud, tuli kaks kaotust. Loomulikult olid meil teised eesmärgid," rääkis Pärnu peatreener Gert Kullamäe neljapäeval.

"Positiivse poole pealt: tunnetus, mis euromängudes on ja see, mida John [mänedžer Johan Kärp] klubijuhina oma väikese organisatsiooniga, oma kogukonnaga on siin teinud, mulle õudsalt meeldib. Tänud publikule, kes tuli: jube kahju, et need mängud said nüüd otsa," lisas Kullamäe.

Koduse kvalifikatsiooniturniiri avamängus kaotas Pärnu teisipäeval Islandi meistrile Tindastollile 62:69. "Kui vaadata kokkuvõttes, siis eelmises mängus, mille me kaotasime, domineerisime mingil hetkel ning lagunemine tuli kiirelt ja ootamatult. Nüüd oli teise psühholoogiaga mäng, lõpus tuli labaseid eksimusi liiga palju. See jääb kripeldama," tõdes Pärnu juhendaja.