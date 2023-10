Mourinho: töötan kindlasti kunagi Saudi Araabias

AS Roma peatreener Jose Mourinho ütles intervjuus Egiptuse telekanalile MBC Egypt, et näeb enda karjääris ka seika Saudi Araabias.

Portugallasest peatreener ütles, et tema edukas karjäär viib teda tõenäoliselt ühel hetkel ka Saudi Araabiasse. "Käin Saudi Araabias enda vabal ajal, aga olen veendunud, et töötan seal kunagi. Ei tea, millal, aga olen selles üpris kindel," sõnas 60-aastane Mourinho.

"Olen pühendunud oma tööle Romaga ja tahan klubile endast kõik anda kuni viimase päevani. Keegi ei suuda tulevikku ennustada, aga kunagi teen selle ära," lisas üks ajaloo edukamaid treenereid.

Mourinho on öelnud, et ütles sel aastal ära suurest pakkumisest, et jääda kolmandat aastat Roma peatreeneriks. Mullu jõudis klubi Euroopa liigas finaali, kus pidi aga Sevilla paremust tunnistama. Koduliigas jääti kuuendaks.

Sel hooajal on klubi alustanud koduliigas pettumustvalmistavalt, võites esimesest seitsmest mängust vaid kaks. Kaheksa punktiga ollakse liigatabelis alles 13. kohal, esikohal asetsevast Milano Interist on Roma kümne punkti kaugusel.

Mourinho kuulub Saudi Araabia talendiakadeemia Mahd Academy juhatusse ja ütles, et kaasmaalase Cristiano Ronaldo talvine siirdumine naftariigi liigasse avas mängijate ja treenerite silmad.

"Tahan sealset arengut tajuda. Cristiano oli esimene, kes sinna läks ja andis koheselt asjale perspektiivi. Mängijad arvasid esialgu, et see on ühe mehe show, aga nad said suvel aru, et asjad on tõesti muutumas," sõnas Mourinho. "Mitmed mängijad, ja mitte ainult need, kes on enda karjääri lõpus, tulevad, sest konkurents on tõeline. Samuti on huvitav AFC Meistrite liiga."

Viimase aasta jooksul on mitmed jalgpallitähed otsustanud enda karjääri Saudi Araabias jätkata. Detsembris liitus Cristiano Ronaldo Al Nassri klubiga, sel suvel liitus temaga ka Sadio Mane. Karim Benzema liitus Al-Ittihadiga, Neymar siirdus Al-Hilali.

Saudi Araabia riiklik investeerimisfond PIF on kodusesse kõrgliigasse panustanud üle kolme miljardi euro ning investeerimisfond juhib kõiki kolme eelmainitud klubi.