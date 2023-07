Cristiano Ronaldo: Euroopa klubijalgpalli tase on langenud

Saudi Araabias mängiv viiekordne maailma parim jalgpallur Cristiano Ronaldo ütles esmaspäeva hilisõhtul, et tema aeg Euroopa klubijalgpallis on läbi. Portugallase sõnul on Saudi liiga teel maailma tippude sekka.

Ronaldo koduklubi Al-Nassr pidas esmaspäeva õhtul Portugalis sõpruskohtumise Hispaania klubi Celta Vigoga. Pärast 0:5 kaotust küsiti Ronaldolt Lionel Messi USA-sse siirdumise kohta, mille peale ütles portugallane, et Saudi liiga on juba MLS-ist parem.

"Aastaga liitub Saudi Araabia klubidega aina enam tippmängijaid. Aasta pärast on Saudi liiga Türgi ja Hollandi liigadest parem. Mina tegin teiste jaoks Saudi uksed lahti ja nüüd tulevad kõik mängijad siia," sõnas Ronaldo, kes siirdus Saudi Araabiasse eelmisel talvel.

Ainuüksi sel suvel on naftariigi liigaga liitunud Prantsusmaa jalgpalli suurkuju Karim Benzema, N'Golo Kante, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic. Juuli alguses palkas Al-Ettifaq peatreeneriks Liverpooli jalgpalliklubi legendi Steven Gerrardi.

Ronaldo lisas veel, et ei naase enam Euroopasse mängima. "Olen 100 protsenti kindel, et ei naase Euroopa klubisse. Olen 38-aastane. Aga Euroopa jalgpall on väga palju kvaliteedis langenud. Vaid [Inglismaa] Premier League'l läheb hästi. Nad on teistest liigadest kaugel ees," sõnas Manchester Unitedis, Madridi Realis ja Torino Juventuses mänginud Ronaldo.