Sevilla tuli penaltiseeria järel taas Euroopa liiga meistriks

Budapesti Puskas Arenal aset leidnud finaalmängus jõudis esimesena väravani Itaalia klubi, kui Paulo Dybala 35. minutil Roma ette viis. Roomlaste eduseis püsis kuni 55. minutini, mil nende kaitsemängija Gianluca Mancini õnnetust puutest omavärava lõi. Normaalajal enam väravalisa ei sündinud ning mäng läks lisaajale seisul 1:1.

Lisaaja 11. minutil oleks Chris Smalling Roma napilt ette viinud, kuid tema pealöök tabas latti. Kumbki meeskond lisaajal väravani ei jõudnud, mistõttu selgus Euroopa liiga meister hoopis penaltiseerias.

Sevilla ründaja Lucas Ocampos oli esimesel penaltil täpne, kuid Bryan Cristante vastas Roma eest täpse löögiga. Erik Lamela andis Sevillale järgmises voorus 2:1 edu, misjärel ei suutnud omavärava löönud Gianluca Mancini enda penaltit Sevilla väravavahist Yassine Bounoust mööda saata. Ivan Rakitic pikendas Sevilla edu, siis tõrjus Bounou ka Roger Ibaneze penalti. 26-aastane kaitsja Gonzalo Montiel realiseeris Sevilla neljanda penalti ning tähistus Budapestis võis alata. Sevilla võitis penaltiseeria 4:1.

Euroopa liiga spetsialistideks nimetatud Sevilla meeskond on nüüd võitnud kõik seitse Euroopa liiga finaalmängu, milles klubi osalenud on. Ühtlasi pälvis Hispaania klubi võiduga pääse järgmise aasta Meistrite liigasse, koduliigas on Sevilla mäng enne hooaja lõppu 11. tabelireal.