Saudi Araabia kroonprints: spordipesu jätkub, sest SKT tõuseb

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman ütles Fox Newsile antud intervjuus, et teda ei huvita süüdistused spordipesus, sest naftariigi eesmärk on läbi spordi sisemajanduse kogutoodangut (SKT) tõsta.

Saudi Araabia riiklik investeerimisfond PIF on viimastel aastatel teinud rahvusvahelises spordis suurejoonelisi investeeringuid. The Guardian kirjutas juulis, et riik on alates 2021. aastast spordi peale kulutanud ligi kuus miljonit eurot.

Selle aja sees on PIF muuseas võtnud üle Inglismaa kõrgliigaklubi Newcastle Unitedi juhtimise, eelmisel aastal algatati golfiorganisatsioon LIV Golf, mis ostis suurte rahade eest 1929. aastal asutatud PGA Touri organisatsioonilt mängijaid ära. Rivaliteet päädis sel suvel, kui golfiorganisatsioonid ühineda otsustasid.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman ütles kolmapäeval, et teda ei huvita süüdistused, et naftariik üritab spordipesuga riigi mainet parandada. "Kui spordipesu kasvatab meie SKT-d ühe protsendi võrra, siis me jätkame spordipesuga," ütles kroonprints.

"Mind ei huvita spordipesu. Meie SKT on spordi tõttu protsendipunkti võrra kasvanud ja ma sihin veel pooltteist protsendipunkti. Kutsuge seda, kuidas tahate, aga me saame selle 1,5 protsenti veel kätte," sõnas bin Salman.

Viimase aasta jooksul on mitmed jalgpallitähed otsustanud enda karjääri Saudi Araabias jätkata. Detsembris liitus Cristiano Ronaldo Al Nassri klubiga, sel suvel liitus temaga ka Sadio Mane. Karim Benzema liitus Al-Ittihadiga, Neymar siirdus Al-Hilali. PIF on kodusesse kõrgliigasse panustanud üle kolme miljardi euro ning investeerimisfond juhib kõiki kolme eelmainitud klubi.