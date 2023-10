Selgusid tänavused noorsportlaste stipendiumi saajad

Stipendiumifondi suurus oli 25 000 eurot ja see jagunes 11 noore sportlase vahel. Tänavu pälvis 2300 euro suuruse stipendiumi kümme noorsportlast: kergejõustiklased Miia Ott, Viktor Morozov, Karl Kristjan Pohlak ja Rasmus Roosleht, vibulaskjad Lisell Jäätma ja Robin Jäätma, maadleja Richard Karelson, laskesuusataja Jakob Kulbin, epeevehkleja Markus Salm ning jalgrattur Romet Pajur.

Peale selle anti välja ka kaks 1000 euro suurust eristipendiumi: toetuse "Minu esimene sponsor" pälvis kergejõustiklane Andreas Trumm ja fännide lemmiku stipendiumi kergejõustiklane Miia Ott.

Kõigi stipendiaatide puhul tõid žüriiliikmed esile seniseid kõrgeid tulemusi ja motiveeritust, samuti selgete eesmärkide olemasolu ja potentsiaali lüüa läbi tipptasemel.

Erakordse sihikindlusega ja pühendumusega žüriile silma jäänud kergejõustiklane Miia Ott märkis kandideerides, et oma karjääri alguses ei julenud ta unistatagi Eesti esindamisest välismaal.

"Olen enda üle uhke, et olen juba praegu saavutanud Euroopas häid tulemusi ja olen hetkel Euroopas oma vanuserühmas kõige kiirem sprinter 100 meetri jooksus," avaldas Ott.

Tema suurim soov on võistelda rahvusvahelistel võistlustel, reisida erinevates riikides ja tunda spordist ja liikumisest rõõmu. Stipendiumiraha plaanib ta kulutada erinevate laagrite tarbeks, kus saab treenida tipptreenerite käe all.

Möödunud aastal stipendiumi pälvinud Eesti esireket sulgpallis Kristin Kuuba kasutas toetust erinevatel maailma karika etappidel osalemiseks. "Märksõnad, mis mulle esimesena meenuvad seoses ERGO stipendiumiga, on siirus ja sportlase toetamine mitte ainult finantsiliselt vaid ka emotsionaalselt," lausus Kuuba.

"Eesti Olümpiakomiteel on hea meel, et Eestis on ettevõtteid, nende hulgas ka ERGO, kus usutakse ja ollakse valmis panustama noortesse sportlastesse. Tihti on just noorteklasside ja täiskasvanute vaheaastad väga olulised sportlaste karjääris ja usun, et need toetused on aidanud nii mõnelgi tänasel tipul püsida õigel teel. Eraldi tooksin välja selle, et noorte sportlaste tase enda esitlemisel sportlike tulemuste kõrval on tõusnud ja see lubab neil olla hea ja tugev partner oma toetajatele," ütles EOK turundusjuht Margus Kiiver.

Stipendiumi valikukomisjoni kuulusid 2023. aastal Eesti Olümpiakomitee turundusjuht Margus Kiiver, noorteprojektide juht Merle Kaljurand ning alaliitude koordinaator Raido Mitt, spordiajakirjanik Aet Süvari, endine kergejõustiklane Virge Naeris ning ERGO esindajad Marek Ratnik, Helena Jõerand-Konsap, Raul Rüüson ja Alo Alunurm.

Stipendiumi eesmärk on toetada lootustandvate noorte jõudmist sporditeekonnal järgmisele astmele ning aidata seeläbi kaasa, et nad inspireeriksid ka teisi noori spordiga tegelema ja innustaksid neid suurte eesmärkide nimel pingutama.