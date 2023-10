Karismaatiline Sagan lõpetas palju ilusaid võite toonud maanteekarjääri

33-aastane Sagan (TotalEnergies) püsis Jaan Kirsipuule neli võitu toonud 207-kilomeetrisel ühepäevasõidul lõpuni suures mängus ja kerkis viimase kurviga korraks ka soosikute sekka, aga ei saanud lõpusprindis löögile ning leppis lõpuks üheksanda kohaga. Vendee ühepäevasõidu võitis Arnaud Demare (Arkea Samsic) Paul Penhoeti (Groupama-FDJ) ees.

Aasta alguses karjääri lõpetamisest teatanud Sagani jaoks oli see viimaseks profisõiduks maanteel. Nüüd keskendub legendaarnse slovakk mägirattasõidule ning üritab jõuda ka Pariisi olümpiamängudele. Just sel alal Sagani profikarjäär 15 aastat tagasi ka algas, kui ta krooniti 2008. aastal Val di Soles juunioride maailmameistriks ning soovis ise mägirattaga jätkata, aga agendi ja perekonna soovitusel jõudis siis ikkagi maanteerattani.

"14-15 aastat tagasi oli see täiesti teistsugune spordiala," rääkis Sagan laupäeval portaalile Cyclingnews. "Võistlused olid palju pikemad ja kui sa ei sõida neid 14-15 aastat, kaotad palju. Minu jaoks on see justkui F1-st rallispordile üleminek. Minu jaoks on põhiline, et suudaksin järgmist aastat nautida. Atmosfäär on rahulikum, oled loodusele lähemal. Soovin aga ikkagi olümpiale jõuda. Mul on veel palju saavutada ja see [pühapäevane sõit] ei tähenda lõppu. Mul ei ole kahtlusi ega kõhklusi, sest inimene saab vaid õppida ja tulevikku vaadata," lisas Sagan.

Eduka karjääri jooksul võitis karismaatiline Sagan vahemikus 2015-17 kolm järjestikust MM-tiitlit ning vähemalt kaks etappi kõigil kolmel suurtuuril (Tour de France'il 12, Giro d'Italial kaks ja Vueltal neli). Prantsusmaa velotuuril krooniti ta parimaks sprinteriks rekordilised seitse korda, samuti võitis ta mainekad ühepäevasõidud Flandria (2016) ja Pariis-Roubaix (2018).

Sagan kirjutas end ajalooraamatutesse mitmekülgse ja särava ratturina ning paljud on teda nimetanud rattaspordi ajaloo silmapaistvaimaks - selle termini kõige paremas tähenduses - show-meheks, kes andis Lance Armstrongi dopinguskandaali tõttu palju kannatanud alale suurte sponsorite ja spordiüldsuse silmis vaat et ainuisikuliselt uut hingamist ja lootust.

Karjääri jooksul kogus slovakk kuulsust oma võidutähistuste ja humoorikate tsitaatidega. Näiteks tähistas Sagan 2012. aasta Tour de France'i kolmanda etapi finišis esikohta ratta seljas jooksuliigutusi imiteerides ning ütles hiljem, et idee andsid talle "Forrest Gumpi" vaadanud tiimikaaslased. "Kui talle öeldi, et ta jookseks, siis ta jooksis. Kui mulle öeldakse, et ma võidaks, siis ma võidan," sõnas Sagan.